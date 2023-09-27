Россияне назвали запрет рукопожатий и парфюма странными требованиями на работе

Однако обычно россиянам приходится сталкиваться с более распространенными ограничениями на работе, такими как не разглашать размер зарплаты, следовать жесткому дресс-коду, не использовать гаджеты и соцсети в процессе работы, не выражать негативное мнение о компании, не слушать музыку на рабочем месте, не публиковать откровенные фото в сети, не курить, не пропускать корпоративы, не читать новости на работе, не дружить с коллегами и не использовать парфюм.