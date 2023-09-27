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Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Россияне назвали запрет рукопожатий и парфюма странными требованиями на работе

27 сентября 2023, 11:50
Россияне называют странными требования на работе, такие как запрет рукопожатий и использование парфюма в офисе. Это стало известно после опроса.

В результате исследования было выяснено, что кроме этих необычных требований, работодатели также запрещают ставить лайки публикациям, критикующим руководство, помогать низкоквалифицированным коллегам, носить колготки другого цвета, покупать акции у конкурентов, использовать технику Apple на работе и отмечать день рождения в офисе, пишет RT.

Однако обычно россиянам приходится сталкиваться с более распространенными ограничениями на работе, такими как не разглашать размер зарплаты, следовать жесткому дресс-коду, не использовать гаджеты и соцсети в процессе работы, не выражать негативное мнение о компании, не слушать музыку на рабочем месте, не публиковать откровенные фото в сети, не курить, не пропускать корпоративы, не читать новости на работе, не дружить с коллегами и не использовать парфюм.

Опрос показал, что почти треть респондентов не считают информацию о запретах фактором при выборе работы, 55% будут ориентироваться на обстоятельства, а 26% точно откажутся от предложения. Половина опрошенных полагает, что строгие правила важны, но должны быть некоторые послабления, а 44% верят, что запреты приводят к выгоранию и текучке кадров. Только 6% считают, что жесткие правила помогают дисциплинировать команду.

Исследование провели среди 2560 работающих россиян в возрасте от 25 до 55 лет из всех федеральных округов страны. Большинство респондентов (65%) столкнулись с корпоративными запретами в процессе своей профессиональной деятельности.

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