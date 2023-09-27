Психолог рассказала, зачем слушать внутренний голос

Причина, по которой многие становятся жертвами мошенников или абьюза, заключается в том, что они не доверяют себе и своим первым впечатлениям. Часто люди рассказывают истории, начинающиеся со слов: «Когда я его встретил, он меня не впечатлил, но потом он сделал то-то, и я решил ему довериться». В таких случаях люди часто перестают слушать свои сомнения и начинают доверять другому человеку.