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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Психолог рассказала, зачем слушать внутренний голос

27 сентября 2023, 11:25
Психолог Полина Токарева поделилась советами о том, как не ошибаться в выборе людей. Она утверждает, что люди часто попадают в токсичные отношения или становятся жертвами мошенников из-за того, что не слушают свой внутренний голос.

Первое впечатление, которое возникает у нас при виде другого человека, является важным сигналом. Однако мы часто игнорируем его и начинаем рационализировать и преодолевать сомнения, чтобы оправдать наше первое впечатление. Но на самом деле, наш первый импульс был верным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Причина, по которой многие становятся жертвами мошенников или абьюза, заключается в том, что они не доверяют себе и своим первым впечатлениям. Часто люди рассказывают истории, начинающиеся со слов: «Когда я его встретил, он меня не впечатлил, но потом он сделал то-то, и я решил ему довериться». В таких случаях люди часто перестают слушать свои сомнения и начинают доверять другому человеку.

Поэтому психолог рекомендует обратить внимание на первое впечатление, которое возникает при встрече с человеком, и всегда доверять ему. Это поможет избежать неприятных и опасных ситуаций.

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