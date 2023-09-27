Психолог рассказала, зачем слушать внутренний голос

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Первое впечатление, которое возникает у нас при виде другого человека, является важным сигналом. Однако мы часто игнорируем его и начинаем рационализировать и преодолевать сомнения, чтобы оправдать наше первое впечатление. Но на самом деле, наш первый импульс был верным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Причина, по которой многие становятся жертвами мошенников или абьюза, заключается в том, что они не доверяют себе и своим первым впечатлениям. Часто люди рассказывают истории, начинающиеся со слов: «Когда я его встретил, он меня не впечатлил, но потом он сделал то-то, и я решил ему довериться». В таких случаях люди часто перестают слушать свои сомнения и начинают доверять другому человеку.
Поэтому психолог рекомендует обратить внимание на первое впечатление, которое возникает при встрече с человеком, и всегда доверять ему. Это поможет избежать неприятных и опасных ситуаций.