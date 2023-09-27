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Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Правительство Башкирии сделало важное заявление для студентов колледжей

Правительство Башкирии сделало важное заявление для студентов колледжей

27 сентября 2023, 10:09
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Теперь некоторые обучающиеся смогут вернуть 50% от стоимости обучения.

Премьер-министр республики подписал указ, касающийся возмещения суммы обучения для студентов или родителей в семьях, где проживают от трёх и более детей.

Компенсация составит 50% от суммы, выплачиваемой за год обучения, однако её размер не может превышать 30 тысяч рублей. Для выплаты обучающийся в ссузе должен предоставить соответствующее заявление. Следует отметить, что это касается лишь тех студентов, возраст которых составляет не больше 23 лет.

Постановление вступает в силу уже с этого учебного года.

Говоря об учащихся средних специальных заведений, мы не можем не упомянуть о том, в каких условиях приходится обучаться студентам уфимского автотранспортного колледжа.

#Общество#Правительство Башкирии#Новости Башкирии#Анна Савельева#Компенсация#Студенты колледжей#Премьер-министр республики#Обучающиеся в ссузе
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