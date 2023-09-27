Правительство Башкирии сделало важное заявление для студентов колледжей

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Премьер-министр республики подписал указ, касающийся возмещения суммы обучения для студентов или родителей в семьях, где проживают от трёх и более детей.
Компенсация составит 50% от суммы, выплачиваемой за год обучения, однако её размер не может превышать 30 тысяч рублей. Для выплаты обучающийся в ссузе должен предоставить соответствующее заявление. Следует отметить, что это касается лишь тех студентов, возраст которых составляет не больше 23 лет.
Постановление вступает в силу уже с этого учебного года.
Говоря об учащихся средних специальных заведений, мы не можем не упомянуть о том, в каких условиях приходится обучаться студентам уфимского автотранспортного колледжа.