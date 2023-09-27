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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

«Огонь покрыл уже весь самолет»: в аэропорту «Уфа» загорелся Ту-154

«Огонь покрыл уже весь самолет»: в аэропорту «Уфа» загорелся Ту-154

27 сентября 2023, 12:59
Фото: 1MI
Об этом стало известно в соцсетях.

В уфимском аэропорту проходят учения. По легенде, произошла аварийная посадка самолета Ту-154, в результате которой в салоне возникло возгорание. Внутри самолета находилось 160 пассажиров. На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства Уфимского спасательного отряда и АО МАУ СПАСОП.

Учитывая, что возможно полное сгорание самолета за 10 минут, требовалось быстрое прибытие и ликвидация происшествия. Все это стало отработкой алгоритма действий пожарной охраны. Для создания большего эффекта вокруг тренажера были зажжены противни с горючей жидкостью.

Всего через 3 минуты на место происшествия прибыла пожарная техника, а еще меньше времени потребовалось для боевого развертывания и подачи огнетушащих средств. Механическую пену быстро нанесли на крылья самолета, также пожарные эвакуировали пострадавших пассажиров через трап. В результате слаженных действий всех служб задача была успешно выполнена.

Ранее Mkset сообщал об учениях, которые проходили с использованием открытого огня в Уфе. Учения будут проводились на базе расселенного дома на Уфимском шоссе и состояли из пожарно-тактических мероприятий. Цель проведения учений — отработка тактической вентиляции при пожаре и работа с приборами подачи воды в очаг пожара, поясняли в МЧС.

#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Учения
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