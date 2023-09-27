«Огонь покрыл уже весь самолет»: в аэропорту «Уфа» загорелся Ту-154

Всего через 3 минуты на место происшествия прибыла пожарная техника, а еще меньше времени потребовалось для боевого развертывания и подачи огнетушащих средств. Механическую пену быстро нанесли на крылья самолета, также пожарные эвакуировали пострадавших пассажиров через трап. В результате слаженных действий всех служб задача была успешно выполнена.