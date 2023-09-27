«Огонь покрыл уже весь самолет»: в аэропорту «Уфа» загорелся Ту-154

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В уфимском аэропорту проходят учения. По легенде, произошла аварийная посадка самолета Ту-154, в результате которой в салоне возникло возгорание. Внутри самолета находилось 160 пассажиров. На место происшествия незамедлительно прибыли силы и средства Уфимского спасательного отряда и АО МАУ СПАСОП.
Учитывая, что возможно полное сгорание самолета за 10 минут, требовалось быстрое прибытие и ликвидация происшествия. Все это стало отработкой алгоритма действий пожарной охраны. Для создания большего эффекта вокруг тренажера были зажжены противни с горючей жидкостью.
Всего через 3 минуты на место происшествия прибыла пожарная техника, а еще меньше времени потребовалось для боевого развертывания и подачи огнетушащих средств. Механическую пену быстро нанесли на крылья самолета, также пожарные эвакуировали пострадавших пассажиров через трап. В результате слаженных действий всех служб задача была успешно выполнена.
Ранее Mkset сообщал об учениях, которые проходили с использованием открытого огня в Уфе. Учения будут проводились на базе расселенного дома на Уфимском шоссе и состояли из пожарно-тактических мероприятий. Цель проведения учений — отработка тактической вентиляции при пожаре и работа с приборами подачи воды в очаг пожара, поясняли в МЧС.