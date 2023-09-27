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Нутрициолог рассказала к чему приводит дефицит калия в организме

27 сентября 2023, 15:53
Одним из важнейших химических элементов отвечающим за нормальную работу сердца является калий. Об этом изданию NEWS.ru рассказала нутрициолог Ксения Биткова.

По ее словам калий необходим не только для поддержки ЦНС и баланса жидкости и электролитов, но он еще и предотвращает потерю кальция, снижает риск инсульта и защищает кровеносные сосуды, сообщает NEWS.ru.

«Калий поддерживает ЦНС и баланс жидкости и электролитов, предотвращает потерю кальция, снижает риск инсульта, защищает кровеносные сосуды. Источники калия: мясо, печень, рыба и морепродукты (устрицы, моллюски), бурый рис, морковь, горох, лук, шпинат, орехи, зеленые листовые овощи, бобовые, картофель, капуста, цельные злаки, орехи, бананы, авокадо, апельсины, персики», — добавила эксперт.

Эксперт подчеркнула, что магний и витамин B6 улучшают усвоение калия, а медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B6, B9, а также избыточное употребление кофе, сахара и спиртного — ухудшают.

«Богатая калием пища, растительная, вызывает повышенное выведение натрия», — подытожила Биткова.

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