Нутрициолог рассказала к чему приводит дефицит калия в организме

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
По ее словам калий необходим не только для поддержки ЦНС и баланса жидкости и электролитов, но он еще и предотвращает потерю кальция, снижает риск инсульта и защищает кровеносные сосуды, сообщает NEWS.ru.
«Калий поддерживает ЦНС и баланс жидкости и электролитов, предотвращает потерю кальция, снижает риск инсульта, защищает кровеносные сосуды. Источники калия: мясо, печень, рыба и морепродукты (устрицы, моллюски), бурый рис, морковь, горох, лук, шпинат, орехи, зеленые листовые овощи, бобовые, картофель, капуста, цельные злаки, орехи, бананы, авокадо, апельсины, персики», — добавила эксперт.
Эксперт подчеркнула, что магний и витамин B6 улучшают усвоение калия, а медь, марганец, железо, кальций, витамины C, B6, B9, а также избыточное употребление кофе, сахара и спиртного — ухудшают.
«Богатая калием пища, растительная, вызывает повышенное выведение натрия», — подытожила Биткова.