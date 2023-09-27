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Модульбанк лидировал в рейтинге рентабельности российских банков

Модульбанк лидировал в рейтинге рентабельности российских банков

27 сентября 2023, 06:34
Фото: piqsels.com
Модульбанк занял первую строчку в рейтинге рентабельности банков России, составленном «Интерфакс-ЦЭА». Показатель рентабельности Модульбанка составил 58,56% в отношении прибыли за первое полугодие 2023 года к размеру капитала на 1 июля 2023 года.

Результат Модульбанка превышает показатели его главных конкурентов, таких как банк «Держава» и Кредит Европа Банк. Кроме того, Модульбанк занял шестое место в списке эффективности банков, где рассматривалось отношение прибыли за первое полугодие 2023 года к объему активов на 1 июля 2023 года. Здесь лидерами стали «Держава», КИВИ Банк и «Центрокредит», сообщает gorod55.ru.

По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, первая позиция в рейтинге самых рентабельных банков является результатом стратегии и принятых решений в 2020 году. За три года были существенно улучшены все показатели банка, некоторые увеличились в десятки раз. Банк придерживается принципа быть эффективным во всем, что делает, начиная от формирования команды и заканчивая созданием востребованных продуктов.

При расчете рентабельности учитывалось отношение прибыли за первое полугодие 2023 года к размеру капитала на 1 июля 2023 года. Эффективность определялась как соотношение прибыли к объему активов. В рейтинге участвовали 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, которые также присутствовали в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (без учета их позиции по активам). Банки с отрицательным капиталом на 1 января 2022 года или 1 июля 2023 года не учитывались.

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