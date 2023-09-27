Модульбанк лидировал в рейтинге рентабельности российских банков

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Результат Модульбанка превышает показатели его главных конкурентов, таких как банк «Держава» и Кредит Европа Банк. Кроме того, Модульбанк занял шестое место в списке эффективности банков, где рассматривалось отношение прибыли за первое полугодие 2023 года к объему активов на 1 июля 2023 года. Здесь лидерами стали «Держава», КИВИ Банк и «Центрокредит», сообщает gorod55.ru.
По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, первая позиция в рейтинге самых рентабельных банков является результатом стратегии и принятых решений в 2020 году. За три года были существенно улучшены все показатели банка, некоторые увеличились в десятки раз. Банк придерживается принципа быть эффективным во всем, что делает, начиная от формирования команды и заканчивая созданием востребованных продуктов.
При расчете рентабельности учитывалось отношение прибыли за первое полугодие 2023 года к размеру капитала на 1 июля 2023 года. Эффективность определялась как соотношение прибыли к объему активов. В рейтинге участвовали 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, которые также присутствовали в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (без учета их позиции по активам). Банки с отрицательным капиталом на 1 января 2022 года или 1 июля 2023 года не учитывались.