Модульбанк лидировал в рейтинге рентабельности российских банков

При расчете рентабельности учитывалось отношение прибыли за первое полугодие 2023 года к размеру капитала на 1 июля 2023 года. Эффективность определялась как соотношение прибыли к объему активов. В рейтинге участвовали 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2023 года, которые также присутствовали в аналогичном рейтинге на 1 января 2022 года (без учета их позиции по активам). Банки с отрицательным капиталом на 1 января 2022 года или 1 июля 2023 года не учитывались.