Мобилизованного уфимца, которого мать смогла вернуть домой, снова посылают на СВО

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
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Updated Сегодня, 12:14
Уфимца Антона Яковлева, которого мать смогла вернуть домой, снова отправляют на СВО. Мы рассказывали его историю год назад. Сразу после повторного поступления на службу на него возбудили уголовное дело об оставлении воинской части. Об этом сообщают «Новые известия».
Ст. 337 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет за самовольное оставление части или места службы в период мобилизации, военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий.
Военкомат мобилизовал 35-летнего жителя Уфы, работника склада, Антона Яковлева 27 сентября 2022 года. По рассказам матери Антона Ирины Яковлевой, сразу после звонка он отправился в военкомат, опасаясь тюремного срока за неявку.
Спустя две недели после этого его брат Константин попал в ДТП, в результате которого стал лежачим. Ранее в беседе с Mkset Ирина Яковлева рассказала, что 20 лет назад ей сын уже попадал в аварию, в результате которой получил инвалидность — у него не работала одна рука. Однако после второго ДТП Константин получил травму головы: он не находится в сознании, не может двигаться, его кормят через зонд.
На протяжении всего этого времени Ирина Яковлева не оставляла попыток вернуть Антона домой. Спустя какое-то время после отбытия из Уфы в учебную часть в Пензе сын перестал выходить на связь. В ноябре Ирина узнала, что Антона вернули в войсковую часть. Туда она направила телеграмму с ходатайством об увольнении сына с военной службы, и 23 ноября он действительно вернулся домой — но только в отпуск.
К моменту возвращения Антона в Уфу, его брат Константин вышел из комы. Тут встал вопрос об опекунстве. Сама Ирина ухаживать за больным старшим сыном не может из-за проблем со здоровьем. У женщины диагностированы диабет тяжелой формы, ишемическая болезнь сердца, травма головы. Было принято решение оформить опекунство на младшего сына Антона, только что вернувшегося из Украины. На это у семьи Яковлевых ушел почти год. Они подали заявления во все инстанции и подтвердили намерение иском в суд.
13 сентября 2023 года военкомат Орджоникидзевского и Калининского районов, казалось бы, полностью согласился с аргументами семьи о том, что Антона Яковлева нужно оставлять дома ухаживать за младшим братом.
Военный комиссар Владимир Горохольский даже подал ходатайство республиканскому военкому — полковнику Владимиру Блажевичу.
«В соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 г. № 31 — ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“ и Указанием ГШ ВС РФ от 04.10.2022 года № 315/2/3658дсп, ходатайствую о возврате военнослужащего, призванного по мобилизации, рядового Яковлева Антона Сергеевича, 22.03.1988 г. р., проходящего военную службу в войсковой части № 29603, являющегося опекуном над недееспособным родным братом — Яковлевым Константином Сергеевичем, 22.11.1983 г. р.» — обращается районный военком к региональному военкому.
На тот момент Яковлевы уже собрали полный пакет на опекунство: соцзащита выпустила распоряжение об установлении опеки и выдала Антону удостоверение опекуна, минздрав подтвердил группу инвалидности у Константина. В местный суд было подано заявление о признании его же недееспособным. Для подтверждения неспособности Ирины Яковлевой опекать сына из-за проблем со здоровьем стали выписки из амбулаторной карты.
Республиканский военкомат никак не отреагировал на ходатайство нижестоящего военкомата. Тогда Ирина Яковлева с сыном Антоном решили оповестить военкомат об утвержденном опекунстве младшего брата над старшим. Они продубливарали военному комиссару следующие документы:
Однако в скором времени у Ирины с сыном возникло дурное предчувствие, которое, как выяснилось, было небезосновательным. Так, комиссар поинтересовался у Ирины, почему их домашний адрес относится к территории, где нет жилых домов. Напомним, что семья Яковлевых проживает в доме, расположенном на территории бывшей исправительной колонии.
Так они поняли, что представители военкомата уже разыскивали ее сына, но не нашли. Когда они вернулись домой, там их уже ждали представители комендатуры. Мужчине выдали предписание и сразу же отправили в военную часть в Алкино. На сегодняшний день в военной части он находится уже порядка двух недель.
Вероятно, что именно в этот период он предпринял попытку покинуть военную часть, за что на него возбудили уголовное дело. Допросы назначены на следующую неделю.
«Командир вывел из строя. И при всех сказал: „Передай своей маме, что здесь не детский сад. И опекунство переоформим на мать или отца и поедешь на Украину“, — пересказывает Ирина Яковлева диалог сына с командиром „7×7“
Справляться с сыном — инвалидом первой группы — в одиночку женщина не может.
«Поднять его мне одной — не под силу. Мы просто вместе падаем. Константин никого не узнает, постоянно плачет, как ребенок, зовет брата. Хоть всем умирай, а помочь некому», — говорит Ирина Яковлева.
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.