Мобилизованного уфимца, которого мать смогла вернуть домой, снова посылают на СВО

Спустя две недели после этого его брат Константин попал в ДТП, в результате которого стал лежачим. Ранее в беседе с Mkset Ирина Яковлева рассказала, что 20 лет назад ей сын уже попадал в аварию, в результате которой получил инвалидность — у него не работала одна рука. Однако после второго ДТП Константин получил травму головы: он не находится в сознании, не может двигаться, его кормят через зонд.