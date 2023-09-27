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«Хотят лишить»: участники СВО обратились к Хабирову с просьбой сохранить больницу

«Хотят лишить»: участники СВО обратились к Хабирову с просьбой сохранить больницу

27 сентября 2023, 11:29
Речь идет об инфекционном отделении Раевской ЦРБ, которое ранее было закрыто из-за 100% износа здания.

В социальных сетях стало распространяться видео, записанное якобы участниками специальной военной операции из Альшеевского района. Автор ролика после слов благодарности обратился к главе Башкортостана с просьбой оставить в Раевской ЦРБ инфекционное отделение.

— Пока мы сражаемся в зоне СВО, защищая нашу Родину, наш родной район хотят лишить инфекционного отделения Раевской ЦРБ. Мы хотим иметь возможность вернуться в наш родной район и получать качественную медицинскую помощь в родной больнице, а не ездить за 100 километров в другой район, — изложил проблему мужчина на видео.
Фото: скриншот с видео

Отмечается, что о проблеме с закрытием инфекционного отделения пишут военнослужащим их родные и близкие.

Ранее пресс-служба Минздрава Башкирии публиковала обращение главврача Раевской ЦРБ Венера Изикаева, в котором он рассказал о прекращении госпитализации пациентов по профилю «инфекционные болезни» в стационар. Для оказания помощи жителям Альшеевского района предлагают обращаться в клинико-диагностический инфекционный центр города Стерлитамак.

Известно, что отделение было закрыто в связи со 100% износом здания, так как с момента ввода в эксплуатацию в 1976 году ремонт там не проводился. Сейчас требуется полная замена отопительной системы и автоматическая пожарная сигнализация. По данным на 17 августа, заявка в госэкспертизу республики для получения положительного заключения по определению сметы на выполнение комплексного ремонта отделения.

#Элина Сайфранова
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