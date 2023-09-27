«Хотят лишить»: участники СВО обратились к Хабирову с просьбой сохранить больницу

Известно, что отделение было закрыто в связи со 100% износом здания, так как с момента ввода в эксплуатацию в 1976 году ремонт там не проводился. Сейчас требуется полная замена отопительной системы и автоматическая пожарная сигнализация. По данным на 17 августа, заявка в госэкспертизу республики для получения положительного заключения по определению сметы на выполнение комплексного ремонта отделения.