«Хотят лишить»: участники СВО обратились к Хабирову с просьбой сохранить больницу

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В социальных сетях стало распространяться видео, записанное якобы участниками специальной военной операции из Альшеевского района. Автор ролика после слов благодарности обратился к главе Башкортостана с просьбой оставить в Раевской ЦРБ инфекционное отделение.
— Пока мы сражаемся в зоне СВО, защищая нашу Родину, наш родной район хотят лишить инфекционного отделения Раевской ЦРБ. Мы хотим иметь возможность вернуться в наш родной район и получать качественную медицинскую помощь в родной больнице, а не ездить за 100 километров в другой район, — изложил проблему мужчина на видео.
Отмечается, что о проблеме с закрытием инфекционного отделения пишут военнослужащим их родные и близкие.
Ранее пресс-служба Минздрава Башкирии публиковала обращение главврача Раевской ЦРБ Венера Изикаева, в котором он рассказал о прекращении госпитализации пациентов по профилю «инфекционные болезни» в стационар. Для оказания помощи жителям Альшеевского района предлагают обращаться в клинико-диагностический инфекционный центр города Стерлитамак.
Известно, что отделение было закрыто в связи со 100% износом здания, так как с момента ввода в эксплуатацию в 1976 году ремонт там не проводился. Сейчас требуется полная замена отопительной системы и автоматическая пожарная сигнализация. По данным на 17 августа, заявка в госэкспертизу республики для получения положительного заключения по определению сметы на выполнение комплексного ремонта отделения.