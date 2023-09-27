Гибель пациента, изувеченного топором в массовой драке в Уфе, опровергли в Минздраве

Напомним, что массовая драка с топором и травматическими пистолетами произошла в понедельник на торговой базе по улице Садовая. По предварительным данным, подозреваемый на почве ревности вооружился топором и нанес двум мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие были доставлены в больницы, также медицинской помощью обратились еще 4 человека.