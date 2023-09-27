Гибель пациента, изувеченного топором в массовой драке в Уфе, опровергли в Минздраве

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:03
Сегодня, 27 сентября, в некоторых телеграм-каналах появилась информация о гибели пациента, которого в минувший понедельник изувечили топором в ходе массовой драки в Уфе.
Между тем, в пресс-службе Минздрава Башкирии Mkset сообщили, что пациент жив и продолжает лечение. Однако состояние здоровья мужчины оценивается как тяжелое.
Напомним, что массовая драка с топором и травматическими пистолетами произошла в понедельник на торговой базе по улице Садовая. По предварительным данным, подозреваемый на почве ревности вооружился топором и нанес двум мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие были доставлены в больницы, также медицинской помощью обратились еще 4 человека.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Ход расследования на личный контроль поставил глава СКР Александр Бастрыкин.