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«Аэрофлот» заявил о намерении запустить рейсы из Санкт-Петербурга в Домодедово

«Аэрофлот» заявил о намерении запустить рейсы из Санкт-Петербурга в Домодедово

27 сентября 2023, 07:06
Фото: АО «Авиакомпания Россия»
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске прямых рейсов из питерского аэропорта Пулково в столичный аэропорт Домодедово. Первый пассажирский рейс запланирован на конец октября. Купить билеты можно уже сейчас.

Оператором по данному направлению выступит дочерняя авиакомпания Группы «Аэрофлот» — «Россия», пишет kursdela.biz.

Сейчас эта авиакомпания уже осуществляет регулярные рейсы в международные аэропорты Внуково и Шереметьево, и к этому списку добавляется еще один.

Налаживание полетов в третий столичный аэропорт реализует планы Группы «Аэрофлот» по расширению предложения на рынке авиаперевозок, заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Между тремя крупнейшими аэропортами Москвы довольно большое расстояние. И внутри города есть районы, которые, выражаясь образно, тяготеют либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов, откуда можно отправиться наземным транспортом», — отметил эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что перемещение по Москве на наземном транспорте занимает достаточно много времени, при этом в крупном городе выбор аэропорта прибытия становится привлекательной возможностью для потребителя.

На новой воздушной линии из аэропорта Пулково в аэропорт Домодедово будут использоваться самолеты Airbus A319. Сообщается, что в настоящее время речь идет о двух рейсах в сутки.

В дальнейшем при наличии спроса авиакомпания увеличит частоту рейсов из Пулково в Домодедово, добавил Пантелеев.

Выступая лидером отечественной гражданской авиации, Группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа») в прошлом году перевезла более 40,7 млн пассажиров. Таким образом, компания продолжает укреплять свое присутствие на рынке авиаперевозок и расширять маршрутную сеть.

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