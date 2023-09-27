«Аэрофлот» заявил о намерении запустить рейсы из Санкт-Петербурга в Домодедово

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Оператором по данному направлению выступит дочерняя авиакомпания Группы «Аэрофлот» — «Россия», пишет kursdela.biz.
Сейчас эта авиакомпания уже осуществляет регулярные рейсы в международные аэропорты Внуково и Шереметьево, и к этому списку добавляется еще один.
Налаживание полетов в третий столичный аэропорт реализует планы Группы «Аэрофлот» по расширению предложения на рынке авиаперевозок, заявил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Между тремя крупнейшими аэропортами Москвы довольно большое расстояние. И внутри города есть районы, которые, выражаясь образно, тяготеют либо к одному из трех аэропортов, либо к площади трех вокзалов, откуда можно отправиться наземным транспортом», — отметил эксперт.
Вместе с тем он подчеркнул, что перемещение по Москве на наземном транспорте занимает достаточно много времени, при этом в крупном городе выбор аэропорта прибытия становится привлекательной возможностью для потребителя.
На новой воздушной линии из аэропорта Пулково в аэропорт Домодедово будут использоваться самолеты Airbus A319. Сообщается, что в настоящее время речь идет о двух рейсах в сутки.
В дальнейшем при наличии спроса авиакомпания увеличит частоту рейсов из Пулково в Домодедово, добавил Пантелеев.
Выступая лидером отечественной гражданской авиации, Группа «Аэрофлот» (включая авиакомпании «Россия» и «Победа») в прошлом году перевезла более 40,7 млн пассажиров. Таким образом, компания продолжает укреплять свое присутствие на рынке авиаперевозок и расширять маршрутную сеть.