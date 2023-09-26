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Posted Сегодня, 03:27

Published Сегодня, 03:27

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Жители Башкирии смогут увидеть Сатурн невооружённым глазом

Жители Башкирии смогут увидеть Сатурн невооружённым глазом

26 сентября 2023, 03:27
Фото: 1MI
Об этом явлении рассказал Уфимский планетарий.

В ночь с 26 на 27 сентября жители Башкирии смогут увидеть яркую звездочку Сатурна над Луной. Рядом с Луной не будет больше других ярких звезд, что создаст особую атмосферу.

Событие начнется в 18:23 по уфимскому времени, когда Сатурн взойдет на юго-востоке. Луна появится на горизонте через 15 минут после Сатурна. Сатурн будет находиться в созвездии Водолея, а Луна будет в созвездии Козерога. В следующую ночь Луна быстро переместится в созвездие Водолея, а Сатурн останется справа от Луны.

Ранее Mkset сообщал, что жители Башкирии могли наблюдать за планетой Меркурий.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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