Жители Башкирии смогут увидеть Сатурн невооружённым глазом

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В ночь с 26 на 27 сентября жители Башкирии смогут увидеть яркую звездочку Сатурна над Луной. Рядом с Луной не будет больше других ярких звезд, что создаст особую атмосферу.
Событие начнется в 18:23 по уфимскому времени, когда Сатурн взойдет на юго-востоке. Луна появится на горизонте через 15 минут после Сатурна. Сатурн будет находиться в созвездии Водолея, а Луна будет в созвездии Козерога. В следующую ночь Луна быстро переместится в созвездие Водолея, а Сатурн останется справа от Луны.
Ранее Mkset сообщал, что жители Башкирии могли наблюдать за планетой Меркурий.