Жители Башкирии смогут увидеть Сатурн невооружённым глазом

Событие начнется в 18:23 по уфимскому времени, когда Сатурн взойдет на юго-востоке. Луна появится на горизонте через 15 минут после Сатурна. Сатурн будет находиться в созвездии Водолея, а Луна будет в созвездии Козерога. В следующую ночь Луна быстро переместится в созвездие Водолея, а Сатурн останется справа от Луны.