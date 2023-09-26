mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Жителей Уфы предупредили о затрудненном движении на проспекте Салавата Юлаева

Жителей Уфы предупредили о затрудненном движении на проспекте Салавата Юлаева

26 сентября 2023, 16:56
Фото: 1MI
Причину временных неудобств назвали в администрации Уфы.

Сообщается, что на проезжей части проспекта Салавата Юлаева стартуют работы по ликвидацию колейности. Так, начиная со среды, 27 сентября, планируется провести фрезерование асфальтобетонного покрытия по одной полосе движения.

Напомним, с 22 сентября ограничено движение на участке проспекта Октября. Как пояснили в администрации Уфы, ограничения связаны с проведением ремонта на участке межрельсового пространства в створе улицы Трамвайной. В связи с этим одна из дорожных полос будет недоступна для проезда на автомобиле.

#Уфа#Ремонт дорог#Ограничение движения#Ремонт#Дороги#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
Подпишитесь
Вооружился топором: участника массовой драки в Уфе обвинили в покушении на убийство
Сегодня, 12:03
С 1 октября в Башкирии вводят комендантский час: рассказываем кого он коснется
Сегодня, 12:33
Стоит на краю пропасти и трещит по швам: что происходит в уфимской многоэтажке
Сегодня, 07:24
Медсестры Башкирии пожаловались на принуждение к пожертвованию зарплат на нужды СВО
Сегодня, 04:42
Абсолютный рекорд: сентябрьская жара в Башкирии стала аномальной
Сегодня, 06:13
Талан построит новый живой квартал с общественным парком на входе
Сегодня, 08:59