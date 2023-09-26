Жителей Уфы предупредили о затрудненном движении на проспекте Салавата Юлаева

Напомним, с 22 сентября ограничено движение на участке проспекта Октября. Как пояснили в администрации Уфы, ограничения связаны с проведением ремонта на участке межрельсового пространства в створе улицы Трамвайной. В связи с этим одна из дорожных полос будет недоступна для проезда на автомобиле.