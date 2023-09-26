Жителей Уфы предупредили о затрудненном движении на проспекте Салавата Юлаева

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
Сообщается, что на проезжей части проспекта Салавата Юлаева стартуют работы по ликвидацию колейности. Так, начиная со среды, 27 сентября, планируется провести фрезерование асфальтобетонного покрытия по одной полосе движения.
Напомним, с 22 сентября ограничено движение на участке проспекта Октября. Как пояснили в администрации Уфы, ограничения связаны с проведением ремонта на участке межрельсового пространства в створе улицы Трамвайной. В связи с этим одна из дорожных полос будет недоступна для проезда на автомобиле.