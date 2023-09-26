Жителей Башкирии призвали массово обменивать мелочь на купюры: что происходит

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
С 25 сентября по 8 октября 2023 года в Башкирии будет проведена акция под названием «Монетная неделя». В рамках этой акции все желающие смогут бесплатно сдать накопившуюся дома мелочь в любой банк, участвующий в акции, предъявив паспорт.
Егор Михтанюк, заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по РБ Банка России, отметил, магазины и организации все равно испытывают дефицит в наличии монет. Это происходит потому, что люди все реже используют мелочь и она просто скапливается дома. Проведение акции поможет вернуть эти монеты в оборот и уменьшить расходы на их выпуск.
Ограничений на количество монет, которые можно сдать нет. Однако важно, чтобы это были монеты, которые находятся в обращении в настоящее время и были выпущены после 1997 года.