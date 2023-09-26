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Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Жителей Башкирии призвали массово обменивать мелочь на купюры: что происходит

Жителей Башкирии призвали массово обменивать мелочь на купюры: что происходит

26 сентября 2023, 05:48
Фото: 1MI
Подробности сообщили в отделение Банка России по Башкирии.

С 25 сентября по 8 октября 2023 года в Башкирии будет проведена акция под названием «Монетная неделя». В рамках этой акции все желающие смогут бесплатно сдать накопившуюся дома мелочь в любой банк, участвующий в акции, предъявив паспорт.

Егор Михтанюк, заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по РБ Банка России, отметил, магазины и организации все равно испытывают дефицит в наличии монет. Это происходит потому, что люди все реже используют мелочь и она просто скапливается дома. Проведение акции поможет вернуть эти монеты в оборот и уменьшить расходы на их выпуск.

Ограничений на количество монет, которые можно сдать нет. Однако важно, чтобы это были монеты, которые находятся в обращении в настоящее время и были выпущены после 1997 года.

#Общество#Башкирия#Уфа#Акция#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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