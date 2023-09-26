Жителей Башкирии призвали массово обменивать мелочь на купюры: что происходит

Егор Михтанюк, заместитель управляющего Отделением-Национальным банком по РБ Банка России, отметил, магазины и организации все равно испытывают дефицит в наличии монет. Это происходит потому, что люди все реже используют мелочь и она просто скапливается дома. Проведение акции поможет вернуть эти монеты в оборот и уменьшить расходы на их выпуск.