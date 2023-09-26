Яндекс Карты изучили отзывы на уфимские рестораны и бары

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Сейчас узнавать о новом ресторане через отзывы посетителей — обычное дело: зачастую именно в комментариях можно найти то, что прикрывают броской рекламой. Если покопаться в отзывах на уфимские заведения, то можно обнаружить немало любопытного.
Согласно аналитике Яндекс Карт, пользователи не привыкли писать длинные отзывы. В среднем один отзыв составляет 68 символов, то есть 8-10 слов. При этом 0,4% отзывов длиннее 1000 знаков — это почти треть альбомного листа. Самые короткие отзывы пришлись бы по вкусу Эллочке-людоедке — они состоят всего из двух букв: «ОК», «Эх», «ФУ», «Ух» и т. д. Самый длинный отзыв вобрал 9,5 тыс. символов — почти две страницы А4 мелким почерком.
Отзывы — количественно и качественно — у разных категорий заведений существенно отличаются. Лучшие письма от посетителей традиционно получают рестораны: у них наибольшее число отзывов на одно заведение, причем отзывы длиннее среднего. Длиннее всего отзывы на суши-бары. Реже распространено комментирование точек «кофе с собой», хотя когда посетители решаются высказаться — по поводу этих заведений они к лаконичности не стремятся. Примечательно, что самые короткие отзывы — у столовых.
Как известно, каждый отзыв идет вместе с оценкой, которую ставит автор отзыва. Самая распространенная — «пять», самая редкая — «два»: двойки и единицы ставят в 5,3 раза меньше, чем пятерки. При этом даже четыре балла ставят немногим чаще, чем единицы.
Неудивительно, что негативные отзывы почти вдвое длиннее позитивных (134 символа и 60 соответственно). Претензии люди привыкли описывать в подробностях, а вот хвалят, к сожалению, бесцветными общими словами типа «молодцы» или «спасибо».
Что обычно нравится или не нравится посетителям? В этом смысле большинство отзывов достаточно однотипны, если вычесть эмоциональную часть. Аналитика «Яндекс Карт» выбрала девять тем, наиболее актуальных для любого общепита, и отследила ключевые тенденции. Так, атмосферу и интерьер хвалят чаще всего, самые редкие комментарии — о времени ожидания и о том, насколько заведение подходит для посещения с детьми.
Судя по наиболее употребительным словам и словосочетаниям из положительных и отрицательных отзывов, главные для посетителей характеристики — это качество еды, уровень обслуживания, цены и время ожидания.
Кроме того, отзывы разнятся как в зависимости от пола, так и от возраста. В частности, отзывы женщин в среднем на треть длиннее мужских отзывов. Примечательно, что отзывы несовершеннолетних мужчин — самые короткие во всех возрастных категориях — практически сопоставимы с отзывами мужчин в возрасте от 45 до 54 лет.
Женщины чаще рассказывают о своих впечатлениях (еда, сервис, атмосфера и т. д.), причем с возрастом количество положительных отзывов растет. Вместе с тем мужчины чаще всего дают скупые общие определения и фокусируются на ценах.
Еще одна пара интересных категорий — туристы/местные. Если туристы чаще хвалят атмосферу и меню, а ругают высокие цены и плохой сервис. А вот для местных важнее всего скорость обслуживания и доставка.
Исследование для всей России можно прочитать по ссылке: