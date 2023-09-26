Яндекс Карты изучили отзывы на уфимские рестораны и бары

Что обычно нравится или не нравится посетителям? В этом смысле большинство отзывов достаточно однотипны, если вычесть эмоциональную часть. Аналитика «Яндекс Карт» выбрала девять тем, наиболее актуальных для любого общепита, и отследила ключевые тенденции. Так, атмосферу и интерьер хвалят чаще всего, самые редкие комментарии — о времени ожидания и о том, насколько заведение подходит для посещения с детьми.