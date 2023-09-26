Вооружился топором: участника массовой драки в Уфе обвинили в покушении на убийство

В ходе массовой драки подозреваемый, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие были доставлены в больницу. Помимо них за помощью медиков обратилось еще четыре человека.