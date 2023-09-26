Вооружился топором: участника массовой драки в Уфе обвинили в покушении на убийство

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Как установлено следствием, вечером в понедельник, 25 сентября, на торговой базе по улице Садовая города Уфы произошла массовая драка. Отмечается, что участники конфликта, предположительно, произошедшего на почве ревности, применяли травматическое и холодное оружие.
В ходе массовой драки подозреваемый, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие были доставлены в больницу. Помимо них за помощью медиков обратилось еще четыре человека.
— В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. В ходе расследования будут проверены правовые основания пребывания иностранных граждан на территории России, а также процедура получения гражданства участниками конфликта, — прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета.
Кроме того, перед прокурором района инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела, возбужденного в ОП №5 УМВД России по г. Уфе по ст. 213 УК РФ (хулиганство).