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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Участника массовой драки в Уфе обвинили в покушении на убийство двух человек

Вооружился топором: участника массовой драки в Уфе обвинили в покушении на убийство

26 сентября 2023, 12:03
Фото: 1MI

Участника массовой драки в Уфе обвинили в покушении на убийство двух человек

По предварительной версии, поводом для конфликта стали противоречия между двумя мужчинами на почве ревности к одной женщине, сообщили в пресс-службе СК по РБ.

Как установлено следствием, вечером в понедельник, 25 сентября, на торговой базе по улице Садовая города Уфы произошла массовая драка. Отмечается, что участники конфликта, предположительно, произошедшего на почве ревности, применяли травматическое и холодное оружие.

В ходе массовой драки подозреваемый, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие были доставлены в больницу. Помимо них за помощью медиков обратилось еще четыре человека.

— В настоящее время с подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и другие свидетели. В ходе расследования будут проверены правовые основания пребывания иностранных граждан на территории России, а также процедура получения гражданства участниками конфликта, — прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета.

Кроме того, перед прокурором района инициирован вопрос о передаче материалов уголовного дела, возбужденного в ОП №5 УМВД России по г. Уфе по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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#Происшествия#Следственный комитет#Мвд#Оружие#Массовая драка#Драка#Азамат Нухов#Пневматическое оружие
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