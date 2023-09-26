В Уфе появятся часы за 1 млн рублей

Речь идет об установке на городских улицах трех часов круглой формы, диаметром 600 мм с антивандальным стеклом. Предполагается, что часы будут эксплуатироваться в диапазоне температур от -35 до +60 градусов. Продолжительность работы часов от аккумулятора должна составлять как минимум 48 часов, а вес не превышать 35 кг. Настройка и синхронизация часов будет осуществляться посредством приложения на платформе Android. Выбор мест для установки потребует согласования с заказчиком.