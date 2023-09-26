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Власти Уфы выделят до миллиона рублей на покупку уличных часов

В Уфе появятся часы за 1 млн рублей

26 сентября 2023, 09:17
Фото: 1MI

Власти Уфы выделят до миллиона рублей на покупку уличных часов

Заказчиком выступает Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы, следует из конкурсной документации на портале госзакупок

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы ищет подрядчика для поставки уличных часов с подсветкой. Итоги конкурса подведут 5 октября. Начальная цена контракта чуть менее одного миллиона рублей — 999 999,99 ₽. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета.

Речь идет об установке на городских улицах трех часов круглой формы, диаметром 600 мм с антивандальным стеклом. Предполагается, что часы будут эксплуатироваться в диапазоне температур от -35 до +60 градусов. Продолжительность работы часов от аккумулятора должна составлять как минимум 48 часов, а вес не превышать 35 кг. Настройка и синхронизация часов будет осуществляться посредством приложения на платформе Android. Выбор мест для установки потребует согласования с заказчиком.

Напомним, ранее стало известно, что на набережной реки Белой в Уфе планируется установить колоннаду в неоклассическом стиле. Начальная стоимость контракта на разработку проектно-сметной документации объекта составляет 5,84 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета.

#Город#Уфа#Благоустройство#Бюджет#Госзакупки#Администрация#Азамат Нухов
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