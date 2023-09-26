В Минтрансе Башкирии прокомментировали изменение схемы движения ряда автобусов

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Как сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии, на территории торгового центра установили остановочный павильон, светофор, обустроили заездной карман для автобусов, нанесли соответствующую дорожную разметку, а также установили дорожные знаки. По новой схеме движения — с заездом в «Планету» теперь ходят маршруты № 6, 75, 225, 232, 244 и 248.
Напомним, что ранее в Уфе на несколько месяцев изменили схему движения некоторых автобусных маршрутов, проезжавших через торговый центр. Как пояснили в администрации Уфы, из-за своих габаритов некоторые автобусы не смогут развернуться на площадке перед торговым центром, а также могут создать трудности проезду других автомобилей.