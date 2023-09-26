В Минтрансе Башкирии прокомментировали изменение схемы движения ряда автобусов

Напомним, что ранее в Уфе на несколько месяцев изменили схему движения некоторых автобусных маршрутов, проезжавших через торговый центр. Как пояснили в администрации Уфы, из-за своих габаритов некоторые автобусы не смогут развернуться на площадке перед торговым центром, а также могут создать трудности проезду других автомобилей.