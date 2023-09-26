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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

В Уфе автобусы большого класса начали заезжать на территорию ТРЦ «Планета»

В Минтрансе Башкирии прокомментировали изменение схемы движения ряда автобусов

26 сентября 2023, 16:25
Фото: 1MI

В Уфе автобусы большого класса начали заезжать на территорию ТРЦ «Планета»

Изменения коснулись маршрутов № 6, 75, 225, 232, 244 и 248, сообщили в пресс-службе министерства.

Как сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии, на территории торгового центра установили остановочный павильон, светофор, обустроили заездной карман для автобусов, нанесли соответствующую дорожную разметку, а также установили дорожные знаки. По новой схеме движения — с заездом в «Планету» теперь ходят маршруты № 6, 75, 225, 232, 244 и 248.

Фото: Министерство транспортного и дорожного хозяйства РБ

Напомним, что ранее в Уфе на несколько месяцев изменили схему движения некоторых автобусных маршрутов, проезжавших через торговый центр. Как пояснили в администрации Уфы, из-за своих габаритов некоторые автобусы не смогут развернуться на площадке перед торговым центром, а также могут создать трудности проезду других автомобилей.

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#Общество#Город#Дороги#Транспорт#Автобусы#Азамат Нухов
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