В Башкирии вынесли приговор подростку, напавшему с ножом на сверстников

Инцидент произошел 22 мая 2023 года. В вечер того дня несколько подростков отправились к берегу озера неподалеку от села Алаторка. В какой-то момент между тремя школьниками завязался конфликт на бытовой почве, в ходе которого 15-летний парень нанес своим несколько ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.