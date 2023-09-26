В Башкирии вынесли приговор подростку, напавшему с ножом на сверстников

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Инцидент произошел 22 мая 2023 года. В вечер того дня несколько подростков отправились к берегу озера неподалеку от села Алаторка. В какой-то момент между тремя школьниками завязался конфликт на бытовой почве, в ходе которого 15-летний парень нанес своим несколько ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Отметим, что по информации СМИ, одним из мотивов нападения могла стать обида, так как девятиклассника не пригласили на природу после официального празднования выпускного.
К счастью, на месте событий оказались очевидцы, сообщившие о происшествия в скорую помощь. Отмечается, что подросткам был причинен тяжкий вред здоровью. Подозреваемый, в свою очередь, не стал скрываться и сознался в содеянном.
В настоящий момент подросток признал вину в совершенном преступлении. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также взыскал в пользу одного из потерпевших компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.