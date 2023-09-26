В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Денисом Давыдовым

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Как отмечает Сагитов, рядовой Денис Давыдов погиб при выполнении задач в соне проведения специальной военной операции. За проявленный героизм военнослужащий посмертно награжден Орденом генерала Минигали Шаймуратова.
Ирек Сагитов выразил соболезнования матери погибшего, а также его родным и близким.
— Мы скорбим всей республикой и разделяем горести невосполнимой утраты вместе с родными и близкими. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, — пишет Сагитов в соцсетях.