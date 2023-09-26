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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Денисом Давыдовым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Денисом Давыдовым

26 сентября 2023, 16:19
Фото: 1MI
Церемония прощания с погибшим в ходе СВО Денисом Давыдом прошла ранее сегодня в Аургазинском районе республики сообщил заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов

Как отмечает Сагитов, рядовой Денис Давыдов погиб при выполнении задач в соне проведения специальной военной операции. За проявленный героизм военнослужащий посмертно награжден Орденом генерала Минигали Шаймуратова.

Фото: Ирек Сагитов// VK.com

Ирек Сагитов выразил соболезнования матери погибшего, а также его родным и близким.

— Мы скорбим всей республикой и разделяем горести невосполнимой утраты вместе с родными и близкими. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, — пишет Сагитов в соцсетях.
#Общество#Азамат Нухов#СВО#Похороны участников СВО
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