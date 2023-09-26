В Башкирии 2-летний мальчик выпал из окна: его матери вынесли приговор

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В суде установлено, что в мае 2023 года местная жительница, находясь с состоянии алкогольного опьянения, легла спать. Её малолетний ребенок, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и выпал из окна.
В результате малыш получил травму головы, множественные ушибы и переломы, его здоровью причинен тяжкий вред.
Подсудимая полностью признала вину в совершении преступления, в настоящее время с семьей организована профилактическая работа. Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
Напомним, ранее в Уфе задержали ранее судимую мать двоих детей. Женщину подозревают в том, что она не выполняла обязанности по воспитанию детей. Соцсети публикуют жуткие подробности того, как мать «воспитывала» своих детей. Так, её дочь ранее нашли с окровавленным лицом, после того как девочку расцарапала собственная мать.