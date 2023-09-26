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Updated Сегодня, 15:09

В Башкирии вынесли приговор матери, чей сын получил травмы при падении из окна

В Башкирии 2-летний мальчик выпал из окна: его матери вынесли приговор

26 сентября 2023, 13:59
Фото: 1MI

В Башкирии вынесли приговор матери, чей сын получил травмы при падении из окна

Стерлитамакский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что в мае 2023 года местная жительница, находясь с состоянии алкогольного опьянения, легла спать. Её малолетний ребенок, оставшись без присмотра, забрался на подоконник и выпал из окна.

В результате малыш получил травму головы, множественные ушибы и переломы, его здоровью причинен тяжкий вред.

Подсудимая полностью признала вину в совершении преступления, в настоящее время с семьей организована профилактическая работа. Суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Напомним, ранее в Уфе задержали ранее судимую мать двоих детей. Женщину подозревают в том, что она не выполняла обязанности по воспитанию детей. Соцсети публикуют жуткие подробности того, как мать «воспитывала» своих детей. Так, её дочь ранее нашли с окровавленным лицом, после того как девочку расцарапала собственная мать.

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#Общество#Прокуратура#Прокуратура Башкирии#Приговор#Азамат Нухов#Родители#Родительские права
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