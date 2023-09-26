В Башкирии 2-летний мальчик выпал из окна: его матери вынесли приговор

Напомним, ранее в Уфе задержали ранее судимую мать двоих детей. Женщину подозревают в том, что она не выполняла обязанности по воспитанию детей. Соцсети публикуют жуткие подробности того, как мать «воспитывала» своих детей. Так, её дочь ранее нашли с окровавленным лицом, после того как девочку расцарапала собственная мать.