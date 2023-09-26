mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

«Умирай и жди»: Жительница Стерлитамака пожаловалась на долгое ожидание скорой помощи

«Умирай и жди»: Жительница Стерлитамака пожаловалась на долгое ожидание скорой помощи

26 сентября 2023, 08:52
Фото: 1MI
Жительница Уфы написала в комментариях под постом Главы Республики с просьбой разобраться с ситуацией

Со слов автора жалобы Екатерины, горожанке пришлось очень долго ждать машину скорой помощи в Стерлитамаке.

— Давление 164/120 пульс 122. Звоним, на конце провода женщина отвечает: «Вам сколько лет? От такого давления никто не умирал!». Когда человеку плохо, у него все немеет, все горит, встать не может, что делать то в такой ситуации? , — высказалась жительница

Mkset обратился в пресс-службу Минздрав РБ за комментарием по поводу данной ситуации. Мы опубликуем его сразу после получения.

Ранее Mkset сообщал как женщину-инвалида из Башкирии вместо скорой увезли на обычном грузовике.

#Общество#Город#Башкирия#Стерлитамак#Новости Башкирии#Скорая помощь#Скорая#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Стоит на краю пропасти и трещит по швам: что происходит в уфимской многоэтажке
Сегодня, 07:24
Медсестры Башкирии пожаловались на принуждение к пожертвованию зарплат на нужды СВО
Сегодня, 04:42
Абсолютный рекорд: сентябрьская жара в Башкирии стала аномальной
Сегодня, 06:13
Пятеро туристов, включая ребенка, пропали в горах в Башкирии
Сегодня, 06:09
Хабиров сделал важное заявление по старому Бельскому мосту в Уфе
Сегодня, 03:45
Вкусно, быстро, недорого: как франшиза «Жизньмарт» завоевывает Уфу
Вчера, 10:32