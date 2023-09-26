«Умирай и жди»: Жительница Стерлитамака пожаловалась на долгое ожидание скорой помощи

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Со слов автора жалобы Екатерины, горожанке пришлось очень долго ждать машину скорой помощи в Стерлитамаке.
— Давление 164/120 пульс 122. Звоним, на конце провода женщина отвечает: «Вам сколько лет? От такого давления никто не умирал!». Когда человеку плохо, у него все немеет, все горит, встать не может, что делать то в такой ситуации? , — высказалась жительница
Mkset обратился в пресс-службу Минздрав РБ за комментарием по поводу данной ситуации. Мы опубликуем его сразу после получения.
Ранее Mkset сообщал как женщину-инвалида из Башкирии вместо скорой увезли на обычном грузовике.