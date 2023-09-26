Уфимский турагент обманул более 100 клиентов на 20 млн рублей

Когда недовольные семьи попросили вернуть свои деньги, турагент перестала отвечать на их звонки. Компания также прекратила активность в социальных сетях и переехала с известного адреса для туристов. Действия женщины, которую обвиняют в мошенничестве, причинили ущерб более ста клиентам, потерявшим около 20 миллионов рублей после приобретения путевок. Все пострадавшие уже заявили в полицию и намерены подать иск в суд.