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Уфимский турагент обманул более 100 клиентов на 20 млн рублей

Уфимский турагент обманул более 100 клиентов на 20 млн рублей

26 сентября 2023, 09:44
Фото: 1MI
Женщину, работавшую в турагентстве в Башкирии, подозревают в мошенничестве. Пострадавшие уже подали иск в суд.

Турагента в Уфе подозревают в продаже поддельных ваучеров на самые популярные курорты Турции и Египта, сообщает телеграм-канал Shot.

Семьи с надеждой на путевку обратились к компании «Гранд-туризм», которая уже несколько лет занимается туристическими услугами. Они в среднем потратили около 250 тысяч рублей на каждую поездку. Однако только в августе у клиентов начались проблемы. Управляющий персонал компании сообщил россиянам, что отпуск невозможен.

Когда недовольные семьи попросили вернуть свои деньги, турагент перестала отвечать на их звонки. Компания также прекратила активность в социальных сетях и переехала с известного адреса для туристов. Действия женщины, которую обвиняют в мошенничестве, причинили ущерб более ста клиентам, потерявшим около 20 миллионов рублей после приобретения путевок. Все пострадавшие уже заявили в полицию и намерены подать иск в суд.

Ранее Mkset сообщал о директоре турагентства в Башкирии, которая была осуждена Стерлитамакским городским судом за обман людей на почти 3 млн рублей. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и получении неправомерных выплат. В результате этого обмана пострадали 44 человека за период с 2019 по 2021 год, причиненный ущерб превысил 2,7 млн рублей.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Мошенничество#Мошенники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Тур
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