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Published Сегодня, 11:07

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У одного из участников массовой драки в Уфе изъяли оружие

Полиция раскрыла причину массовой драки на топорах на рынке Уфы

26 сентября 2023, 11:07
Фото: 1MI

У одного из участников массовой драки в Уфе изъяли оружие

У одного из участников конфликта изъяли травматический пистолет с патронами, сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ.

В Уфе сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в покушении на убийство и хулиганстве. Сообщается, что драка с применением оружия произошла в понедельник, 26 сентября, на одном из уфимских рынков. По предварительным данным, конфликт произошел между двумя мужчинами из-за общей знакомой.

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По информации пресс-службы МВД, помощь медиков потребовалась нескольким участникам конфликта. Так, у одного из них была диагностирована травма головы. Полицейскими были установлены и задержаны двое подозреваемых в причинении ему телесных повреждений.

Остальные участники конфликта были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего. В числе изъятого на месте происшествия имеется травматический пистолет с патронами.

— По данному факту в Отделе полиции №5 г. Уфы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Материалы по факту покушения на убийство переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России. Сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовных дел, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.
#Происшествия#Конфликт#Оружие#Массовая драка#Драка#Азамат Нухов#Пневматическое оружие#Рынок#Черниковка
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