Полиция раскрыла причину массовой драки на топорах на рынке Уфы

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В Уфе сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в покушении на убийство и хулиганстве. Сообщается, что драка с применением оружия произошла в понедельник, 26 сентября, на одном из уфимских рынков. По предварительным данным, конфликт произошел между двумя мужчинами из-за общей знакомой.
По информации пресс-службы МВД, помощь медиков потребовалась нескольким участникам конфликта. Так, у одного из них была диагностирована травма головы. Полицейскими были установлены и задержаны двое подозреваемых в причинении ему телесных повреждений.
Остальные участники конфликта были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего. В числе изъятого на месте происшествия имеется травматический пистолет с патронами.
— По данному факту в Отделе полиции №5 г. Уфы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Материалы по факту покушения на убийство переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России. Сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовных дел, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.