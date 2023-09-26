Полиция раскрыла причину массовой драки на топорах на рынке Уфы

В Уфе сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в покушении на убийство и хулиганстве. Сообщается, что драка с применением оружия произошла в понедельник, 26 сентября, на одном из уфимских рынков. По предварительным данным, конфликт произошел между двумя мужчинами из-за общей знакомой.