Талан построит новый живой квартал с общественным парком на входе

— Это третий проект квартальной застройки компании «Талан» в Уфе. При проектировании мы учли наш предыдущий опыт и современные тенденции комфортного жилья. Бионика Парк порадует наших будущих покупателей общественным парком на входе, где они смогут прогуляться и насладиться шелестом листвы и ароматом хвои. Мы продумали дворовую территорию с различными площадками для детей и взрослых и озеленением. Еще одно ключевое преимущество — большой выбор разнообразных планировок и интересных решений, такие как: мастер-спальня, большие кухни-гостиные с помещением для хранения, теплые лоджии и французские балконы, — отметила руководитель отдела продаж уфимского филиала Екатерина Ларионова.