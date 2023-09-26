Талан построит новый живой квартал с общественным парком на входе

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Бионика Парк — это живой квартал комфорт-класса переменной этажности от 12 до 25 этажей. Семь секций будут располагаться на возвышенности и порадуют жителей прекрасными видами на любимую Уфу: парк Лесоводов, Олимпик-парк, театр «Нур». В комплексе предусмотрен многоуровневый паркинг для автомобилей и индивидуальные кладовые.
— Это третий проект квартальной застройки компании «Талан» в Уфе. При проектировании мы учли наш предыдущий опыт и современные тенденции комфортного жилья. Бионика Парк порадует наших будущих покупателей общественным парком на входе, где они смогут прогуляться и насладиться шелестом листвы и ароматом хвои. Мы продумали дворовую территорию с различными площадками для детей и взрослых и озеленением. Еще одно ключевое преимущество — большой выбор разнообразных планировок и интересных решений, такие как: мастер-спальня, большие кухни-гостиные с помещением для хранения, теплые лоджии и французские балконы, — отметила руководитель отдела продаж уфимского филиала Екатерина Ларионова.
Получить более подробную информацию, узнать цены и варианты планировок можно по телефону: +7 (347) 287-77-77 или на сайте. Успейте купить по стартовой цене!
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