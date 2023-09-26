Стоит на краю пропасти и трещит по швам: что происходит в уфимской многоэтажке

Над всем этим возвышается покосившийся забор, отделяющий придомовую парковку от стройки. Именно здесь жители дома впервые заметили трещину, которая «расползалась» по направлению к обрыву. Уфимцы рассказали в соцсетях об обрушении грунта на парковке под домом №8 по улице генерала Рыленко. Затем жильцы обнаружили, что грунт под подпорной стеной начал осыпаться и проседать. В результате этого угол подпорной стены повис в воздухе. Власти поспешили успокоить местных жителей, заявив, что ситуация находится на контроле, но, кажется, жильцам от этих заявлений едва ли стало спокойнее.