Стоит на краю пропасти и трещит по швам: что происходит в уфимской многоэтажке

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Улица Рыленко сейчас представляет из себя колоссальных размеров котлован, по разрытому дну которого разъезжают десятки единиц строительной техники. В 2024 году здесь планируется запустить шестиполосную транспортную магистраль.
Согласно планам властей, дорога соединит две загруженные улицы — Степана Кувыкина и Пугачева. Общая ее протяженность составит 1,2 км. Здесь будет организовано шестиполосное движение автотранспорта. Разработчики рассчитывают, что после реализации проекта, Уфа получит дорогу, которая позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузив тем самым южный выезд из города.
Новая автомагистраль расположится в микрорайоне «Зеленая роща». Со стороны улицы Софьи Перовской здесь расположились многочисленные торговые комплексы, мелкие магазины и рестораны. По левой стороне улицы наряду с жилыми домами располагаются Башкирская гимназия № 158 имени М. Карима и детский сад.
Улица сейчас выглядит как идеальная локация для съемок фильма о постапокалиптической жизни на неизведанных планетах и напоминает не то Арракис из вселенной «Дюны», не то «Татуин» из «Звездных воин». Песочные насыпи, напоминающие барханы, наваленные друг на друга бетонные блоки и металлические сваи, проносящиеся из стороны в сторону самосвалы и бульдозеры, вздымающая в высоту клешня экскаватора. Отдельные участки котлована покрывает слой строительного (и не только) мусора: куски древесины, пластиковые мешки, тряпки, обломки кирпичей. Зрелище неприятно, хотя и очевидно временное. После окончание стройки территорию должны облагородить.
Стройка автомагистрали растянулась на несколько сотен метров. Условным её окончанием можно назвать мост, чьи очертания можно разглядеть на пересечении улиц Амантая и Зайнаб Биишевой. Здесь планируют построить путепровод длиной 72,2 метра, среднесуточная интенсивность движения в перспективе до 2041 года оценивается в 12 400 легковых автомобилей с расчетной скоростью 60 км/час. Напомним, ранее В Уфе открыли движение под путепроводом на перекрестке улиц Рыленко и Пугачева.
Над всем этим возвышается покосившийся забор, отделяющий придомовую парковку от стройки. Именно здесь жители дома впервые заметили трещину, которая «расползалась» по направлению к обрыву. Уфимцы рассказали в соцсетях об обрушении грунта на парковке под домом №8 по улице генерала Рыленко. Затем жильцы обнаружили, что грунт под подпорной стеной начал осыпаться и проседать. В результате этого угол подпорной стены повис в воздухе. Власти поспешили успокоить местных жителей, заявив, что ситуация находится на контроле, но, кажется, жильцам от этих заявлений едва ли стало спокойнее.
Со стороны откос действительно выглядит пугающе — накренившееся к оврагу ограждение и каменная кладка повисшая на самом краю. Внизу толпится несколько рабочих в ярко-оранжевых робах, неподвижно стоит спецтехника. Тот самый, обрушившийся, участок уже успели подлатать, внизу также появились укрепительные сооружения.
— Обрушение продолжается. Треть парковки уже дала трещину и скоро обвалится, — пишут пользователи соцсетей.
В администрации же, в свою очередь, заявляют, что поводов для беспокойства нет, и специалисты следят за ситуацией и предпринимают все меры для того, чтобы не допустить дальнейшего обрушения. Как сообщили Mkset, подрядная организация установила временную подпорную стенку в нижней части откоса. В будущем здесь появится постоянная опора.
— Подрядной организацией ранее была возведена временная подпорная стенка в нижней части откоса. Ситуация стабилизировалась и с прошлой недели она не изменилась, — заявили в администрации.
Помимо этого в администрации сообщили, что в целях исключения дальнейшего разрушения грунта, в рамках строительства улицы Генерала Рыленко на данном участке в соответствии с проектом будет построена постоянная железобетонная подпорная стенка на фундаменте из винтовых свай. По мнению специалистов, после установки данного укрепления проблем с откосом в дальнейшем возникнуть не должно.