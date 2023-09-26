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Updated Сегодня, 09:39

В Башкирии лисы регулярно встречают пассажиров поезда на одной из ж/д станций

Стаю хищников заметили на ж/д станции в Башкирии

26 сентября 2023, 09:37
Фото: 1MI

В Башкирии лисы регулярно встречают пассажиров поезда на одной из ж/д станций

Дикие звери с любопытством разглядывают пассажиров и выпрашивают у них лакомства, сообщает официальный новостной канал РЖД.

По сообщению Официального новостного канала РЖД, лисы из Южно-Уральского государственного природного заповедника регулярно приходят на станцию Инзер в Башкирии, чтобы встретить пассажиров проезжающего через станцию поезда Нижневартовск — Адлер.

Отмечается, что звери не агрессивны и любопытны, охотно идут на контакт и назойливо выпрашивают у людей лакомства. Диких обитателей заповедника туристам подкармливать запрещено, однако некоторых это не останавливает и те все же угощают хищников едой.

— Пока никаких последствий у этого стихийного симбиоза не зафиксировано. Четверолапые сыты, двуногие счастливы, — подчеркнули в РЖД.
#Видео#Азамат Нухов
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