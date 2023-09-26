Стаю хищников заметили на ж/д станции в Башкирии

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
По сообщению Официального новостного канала РЖД, лисы из Южно-Уральского государственного природного заповедника регулярно приходят на станцию Инзер в Башкирии, чтобы встретить пассажиров проезжающего через станцию поезда Нижневартовск — Адлер.
Отмечается, что звери не агрессивны и любопытны, охотно идут на контакт и назойливо выпрашивают у людей лакомства. Диких обитателей заповедника туристам подкармливать запрещено, однако некоторых это не останавливает и те все же угощают хищников едой.
— Пока никаких последствий у этого стихийного симбиоза не зафиксировано. Четверолапые сыты, двуногие счастливы, — подчеркнули в РЖД.