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Published Сегодня, 16:46

Modified Сегодня, 16:48

Updated Сегодня, 16:48

В Башкирии в результате ДТП погиб водитель грузовика

Сотрудники МЧС Башкирии обнаружили тело погибшего в результате ДТП водителя грузовика

26 сентября 2023, 16:46
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии в результате ДТП погиб водитель грузовика

Груженый древесиной грузовик съехал в кювет на автодороге Старосубхангулово — Галиакберово, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ сегодня, 26 октября.

Сообщается, что инцидент произошел ранее сегодня на участке автодороги Старосубхангулово — Галиакберово. По информации ведомства, там грузовой автомобиль Урал-4320 съехал в кювет и впоследствии опрокинулся.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

Прибывшие на место происшествия спасатели вынуждены были констатировать смерть водителя грузовика. Его тело удалось вытащить из автомобиля при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Отмечается, что над установлением причин и обстоятельств инцидента работают сотрудники региональной Госавтоинспекции.

#Происшествия#Дтп с погибшими#ДТП#МЧС#Азамат Нухов#Госавтоинспекция#МЧС Башкирии
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