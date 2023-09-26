Сотрудники МЧС Башкирии обнаружили тело погибшего в результате ДТП водителя грузовика

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Сообщается, что инцидент произошел ранее сегодня на участке автодороги Старосубхангулово — Галиакберово. По информации ведомства, там грузовой автомобиль Урал-4320 съехал в кювет и впоследствии опрокинулся.
Прибывшие на место происшествия спасатели вынуждены были констатировать смерть водителя грузовика. Его тело удалось вытащить из автомобиля при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
Отмечается, что над установлением причин и обстоятельств инцидента работают сотрудники региональной Госавтоинспекции.