Шесть человек госпитализировали: массовая драка с оружием произошла в Уфе

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По информации тг-канала, массовая драка с применением холодного и огнестрельного оружия произошла ранее на уфимской оптовой базе в микрорайоне Черниковка. Конфликт якобы начался в мясном павильоне, предварительно, из-за долга. В результате вооруженного конфликта пострадали шесть человек.
В настоящий момент всех участников драки задержали. Отмечается, что полицейским участники конфликта заявили, что «всё началось из-за девушки».
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», кроме этого их подозревают в покушении на убийство. По информации тг-канала SHOT, эксперты изъяли с места девять гильз, шесть патронов, три топора, несколько балаклав и палки со следами крови.