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Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Массовая драка с применением оружия произошла на рынке в Уфе

Шесть человек госпитализировали: массовая драка с оружием произошла в Уфе

26 сентября 2023, 10:07
Фото: 1MI

Массовая драка с применением оружия произошла на рынке в Уфе

Участники конфликта заявляют, что «всё началось из-за девушки», сообщает телеграм-канал Mash Batash.

По информации тг-канала, массовая драка с применением холодного и огнестрельного оружия произошла ранее на уфимской оптовой базе в микрорайоне Черниковка. Конфликт якобы начался в мясном павильоне, предварительно, из-за долга. В результате вооруженного конфликта пострадали шесть человек.

В настоящий момент всех участников драки задержали. Отмечается, что полицейским участники конфликта заявили, что «всё началось из-за девушки».

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», кроме этого их подозревают в покушении на убийство. По информации тг-канала SHOT, эксперты изъяли с места девять гильз, шесть патронов, три топора, несколько балаклав и палки со следами крови.

#Происшествия#Конфликт#Оружие#Массовая драка#Драка#Азамат Нухов#Пневматическое оружие#Рынок
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