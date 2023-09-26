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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Башкирии с 1 октября вводится комендантский час для несовершеннолетних

С 1 октября в Башкирии вводят комендантский час: рассказываем кого он коснется

26 сентября 2023, 12:33
Фото: Midjourney

В Башкирии с 1 октября вводится комендантский час для несовершеннолетних

За нарушение комендантского часа родители либо опекуны ребенка могут понести штрафы
Сюжет
Дети

Так, с 1 октября в Башкортостане вводится комендантский час для несовершеннолетних. Гражданам, не достигшим 18-летнего возраста будет запрещено находится в общественных местах без родителей с 22:00 до 6:00 по местному времени.

Напомним, что за нарушение родителям, либо законным представителям придется заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей. Подчеркивается, что в случае, если ребенок неоднократно будет замечен за прогулками в позднее время без сопровождения взрослых, — его поставят на профилактический учет.

#Общество#Дети#Штрафы#Подростки#Азамат Нухов#Родители
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