С 1 октября в Башкирии вводят комендантский час: рассказываем кого он коснется

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Так, с 1 октября в Башкортостане вводится комендантский час для несовершеннолетних. Гражданам, не достигшим 18-летнего возраста будет запрещено находится в общественных местах без родителей с 22:00 до 6:00 по местному времени.
Напомним, что за нарушение родителям, либо законным представителям придется заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей. Подчеркивается, что в случае, если ребенок неоднократно будет замечен за прогулками в позднее время без сопровождения взрослых, — его поставят на профилактический учет.