С 1 октября в Башкирии вводят комендантский час: рассказываем кого он коснется

Напомним, что за нарушение родителям, либо законным представителям придется заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей. Подчеркивается, что в случае, если ребенок неоднократно будет замечен за прогулками в позднее время без сопровождения взрослых, — его поставят на профилактический учет.