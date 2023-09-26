«Откуда такие цены»: жители Башкирии получили квитанции за отопление, которого нет

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:57
Жительница Стерлитамака Оксана Ж. сообщила Радию Хабирову, что 8 сентября ей пришла квитанция за «коммуналку», где была указана сумма за отопление, хотя, с ее слов, самого отопления в квартире пока нет. Кроме того, с ее слов, жители в апреле текущего года полностью оплатили квитанции, но отключили отопление раньше, и перерасчета не произвели, потому что им якобы отказывают в использовании домового счетчика.
— Непонятно, за что мы платим и откуда такие цены. Мы как жители должны оплачивать все сами, и бесполезно вести с ними разговор, они сами устанавливают свои условия, — высказалась жительница.
За комментарием по поводу данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу БашРТС, однако нас перенаправили в управляющую компанию дома — ООО «Башжилиндустрия плюс».
— Единый платежный документ ЕИРЦ РБ за сентябрь, в который входят начисления за теплоресурсы БашРТС, будет сформирован к 1 октября. Данная квитанция направлена со стороны управляющей компании ООО «Башжилиндустрия плюс», жилой дом не находится на прямом договоре с ООО «БашРТС». Таким образом, по вопросам начислений в данной квитанции необходимо обращаться к управляющей организации, — ответили в пресс службе БашРТС.
В «Башжилиндустрия Плюс» оперативного комментария получить не удалось. Вместе с этим инцидент прояснили власти города.
— По информации главного экономиста управления ЖКХ Стерлитамака Гульнары Казаковой и руководства управляющей компании «БЖИ+», в доме №7 по улице Бородина нет общедомового узла учёта тепловой энергии. В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30.12.2020 г. №804, расчёт размера платы за отопление в домах, не оборудованных узлами учёта тепловой энергии, производится в течении отопительного периода (8 месяцев) по нормативам потребления. Если есть необходимость в общедомовом приборе учёта тепловой энергии, то нужно провести общее собрание собственников и принять соответствующее решение, — объяснили чиновники.
Ранее Mkset сообщал, что в Башкирии стоимость отопления оказалась дороже, чем в среднем по России. По данным статистического ведомства, уровень цен за отопление в Башкирии выше, чем в среднем по стране на 209 рублей 62 копейки. В России средняя цена за тепло составляет 2 285 рублей 67 копеек за Гкал, а для потребителей в нашей республике — 2 495 рублей 29 копеек.