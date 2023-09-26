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Published Сегодня, 03:45

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Updated Сегодня, 04:30

Огромная стена зернохранилища обрушилась на хлебокомбинате во время пожара в Башкирии

Огромная стена зернохранилища обрушилась на хлебокомбинате во время пожара в Башкирии

26 сентября 2023, 03:45
Фото: 1MI
Подробности раскрыты в сообщении МЧС Башкирии.

В ночь с 26 на 27 сентября в Уфе произошел пожар на хлебокомбинате, расположенном по адресу Элеваторная улица, 1. По информации МЧС Башкирии, пожар начался в 02:16 на техническом этаже, находившемся на высоте 30 метров.

Огнем была охвачена площадь в 60 квадратных метров, при этом обрушилось около 200 квадратных метров стены зернохранилища. В тушении пожара было задействовано 32 спасателя, работавших по повышенному рангу пожара. Пожар удалось локализовать почти к 5 утра.

В результате происшествия пострадал один человек, который был госпитализирован. Диагноз пострадавшего пока неизвестен.

Для эффективной координации работы правоохранительных органов и спецслужб, на место происшествия выехали прокурор Уфы Сергей Воронов и прокурор Кировского района Уфы Денис Семенов. Прокуратура Башкирии приняла контроль за установлением всех обстоятельств и принятием соответствующих процессуальных решений, рассказывает изданием «Башинформ».

Ранее Mkset сообщал о пожаре в центре столицы Республики. В многоквартирном доме №4 на Верхнеторговой площади сработал автоматический датчик, уведомляющий о возникновении пожара. После полученного сообщения на место оперативно выехала пожарная бригада. На месте происшествия началась эвакуация местных жителей, в ходе который из здания вывели 150 человек.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествие#Виалина Ахсанова
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