Огромная стена зернохранилища обрушилась на хлебокомбинате во время пожара в Башкирии

Ранее Mkset сообщал о пожаре в центре столицы Республики. В многоквартирном доме №4 на Верхнеторговой площади сработал автоматический датчик, уведомляющий о возникновении пожара. После полученного сообщения на место оперативно выехала пожарная бригада. На месте происшествия началась эвакуация местных жителей, в ходе который из здания вывели 150 человек.