Названа причина эвакуации из элитного ЖК около Гостиного двора в Уфе

Напомним, что накануне, пожарные МЧС Башкортостана получили сигнал о сработке автоматической пожарной сигнализации в доме №4 на Верхнеторговой площади. В результате этого происшествия, из здания было эвакуировано 150 человек, а в подъезде ощущался запах гари. Пострадавших не было.