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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

Названа причина эвакуации из элитного ЖК около Гостиного двора в Уфе

Названа причина эвакуации из элитного ЖК около Гостиного двора в Уфе

26 сентября 2023, 06:19
Фото: 1MI
Об этом стало известно от пресс-службы МЧС по РБ.

По информации от пресс-службы МЧС РБ, было установлено, что на третьем этаже здания в микроволновой печи сильно подгорела еда, что и стало причиной сильного запаха гари, сообщает издание «Башинформ».

Напомним, что накануне, пожарные МЧС Башкортостана получили сигнал о сработке автоматической пожарной сигнализации в доме №4 на Верхнеторговой площади. В результате этого происшествия, из здания было эвакуировано 150 человек, а в подъезде ощущался запах гари. Пострадавших не было.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествие#Виалина Ахсанова
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