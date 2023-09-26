Названа причина эвакуации из элитного ЖК около Гостиного двора в Уфе

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
По информации от пресс-службы МЧС РБ, было установлено, что на третьем этаже здания в микроволновой печи сильно подгорела еда, что и стало причиной сильного запаха гари, сообщает издание «Башинформ».
Напомним, что накануне, пожарные МЧС Башкортостана получили сигнал о сработке автоматической пожарной сигнализации в доме №4 на Верхнеторговой площади. В результате этого происшествия, из здания было эвакуировано 150 человек, а в подъезде ощущался запах гари. Пострадавших не было.