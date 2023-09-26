Начало осеннего призыва — 2023 в Уфе запланировано на 1 октября

Российские парламентарии в конце 2022 года предложили повысить срок срочной службы в армии. Предлагалось увеличить период службы до двух лет, как это было в СССР. Но данная инициатива не была поддержана в Кремле. Профильные ведомства также заявили, что в увеличении срока службы нет необходимости.