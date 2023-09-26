Начало осеннего призыва — 2023 в Уфе запланировано на 1 октября

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Кампания по осеннему призыву будет проходить в 2023 году на протяжении трёх месяцев. Она начнется с 1 октября и продолжится до конца декабря текущего года.
Чуть позже начинается осенний призыв для жителей Башкортостана, проживающих в сельской местности и задействованных в сельхозработах. Для них дата начала призывной кампании — 15 октября.
В ряды ВС России в рамках осеннего призыва будут набирать на срочную службу молодых людей от 18 лет (2005 г. р.) и до 27 лет (1996 г. р.).
Военкоматы Уфы не озвучивают, сколько молодых людей планируется набрать в армию осенью. Известно, что при осеннем призыве 2022 года число срочников из Башкирии составило более четырех тысяч человек. А весной нынешнего года на прохождение срочной службы из Башкортостана отправились свыше пяти с половиной тысяч новобранцев.
В 2023 году в России был принят законопроект об изменении возраста призыва в армию. Изменения коснулись повышения верхнего порога призывного возраста на три года. Таким образом, в России на срочную службу будут набирать молодых людей от 18 до 30 лет.
Соответствующий закон уже подписан российским президентом, но он вступит в силу только с января будущего года.
То есть в осенний призыв в 2023 году будут призывать уфимцев, которым еще не исполнилось 27 лет.
Российские парламентарии в конце 2022 года предложили повысить срок срочной службы в армии. Предлагалось увеличить период службы до двух лет, как это было в СССР. Но данная инициатива не была поддержана в Кремле. Профильные ведомства также заявили, что в увеличении срока службы нет необходимости.
Таким образом, сроки службы в армии в России меняться не будут. Как и раньше, молодые люди будут служить 12 месяцев. Это касается всех родов войск ВС РФ.
От срочной службы можно получить освобождение по состоянию здоровья. В военкоматах Уфы в рамках осеннего призыва будут работать медкомиссии, устанавливающие годность молодого человека к службе в армии.
Освобождаются от несения военной службы молодые люди, имеющие судимость, находящиеся под следствием и отбывающие срок в исправительных учреждениях. Также могут получить освобождение от осеннего призыва родственники (сыновья, родные братья) погибших при исполнении воинского долга.
Минобороны опубликовало список категорий граждан, которые могут получить отсрочку от осеннего призыва. В частности в этот список входят многодетные отцы, студенты вузов, сотрудники силовых структур, депутаты, отцы-одиночки.
Единственным изменением в правилах призыва срочников в 2023 году станет повышение штрафов за неявку по повестке.
О том, когда и в каком случае призывникам выпишут штрафы, рассказал глава профильного Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:
«Штраф на сумму до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат по повестке грозит только тем, кто с 1 октября не явится в военкомат после получения бумажной повестки. Основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме».
Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич неоднократно подчеркивал, что срочники из Республики Башкортостан не отправляются в зону СВО. В подтверждение своих слов он привел тот факт, что в предыдущие призывы ни один новобранец не попал в зону проведения специальной военной операции.
Он также уточнил, что призывники из Башкирии направляются на службу во все рода и виды ВС РФ, а география службы — от Калининграда до Дальнего Востока.