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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Начало осеннего призыва — 2023 в Уфе запланировано на 1 октября

Начало осеннего призыва — 2023 в Уфе запланировано на 1 октября

26 сентября 2023, 14:20
Фото: Midjourney
Начало осеннего призыва — 2023 в Уфе запланировано на 1 октября
Срочников осеннего призыва — 2023 ждут небольшие изменения. Что поменялось в российском законодательстве по призыву на срочную службу и кто пойдет служить в армию осенью 2023 года — в нашей статье.

Сроки осеннего призыва на срочную службу в 2023 году

Кампания по осеннему призыву будет проходить в 2023 году на протяжении трёх месяцев. Она начнется с 1 октября и продолжится до конца декабря текущего года.

Чуть позже начинается осенний призыв для жителей Башкортостана, проживающих в сельской местности и задействованных в сельхозработах. Для них дата начала призывной кампании — 15 октября.

Кто подпадает под осенний призыв в армию

В ряды ВС России в рамках осеннего призыва будут набирать на срочную службу молодых людей от 18 лет (2005 г. р.) и до 27 лет (1996 г. р.).

Военкоматы Уфы не озвучивают, сколько молодых людей планируется набрать в армию осенью. Известно, что при осеннем призыве 2022 года число срочников из Башкирии составило более четырех тысяч человек. А весной нынешнего года на прохождение срочной службы из Башкортостана отправились свыше пяти с половиной тысяч новобранцев.

Призывной возраст в 2023 году

В 2023 году в России был принят законопроект об изменении возраста призыва в армию. Изменения коснулись повышения верхнего порога призывного возраста на три года. Таким образом, в России на срочную службу будут набирать молодых людей от 18 до 30 лет.

Соответствующий закон уже подписан российским президентом, но он вступит в силу только с января будущего года.

То есть в осенний призыв в 2023 году будут призывать уфимцев, которым еще не исполнилось 27 лет.

Призывной возраст в 2023 годуПризывной возраст в 2023 году
Призывной возраст в 2023 году
Фото: Midjourney

Срок срочной службы в 2023 году

Российские парламентарии в конце 2022 года предложили повысить срок срочной службы в армии. Предлагалось увеличить период службы до двух лет, как это было в СССР. Но данная инициатива не была поддержана в Кремле. Профильные ведомства также заявили, что в увеличении срока службы нет необходимости.

Таким образом, сроки службы в армии в России меняться не будут. Как и раньше, молодые люди будут служить 12 месяцев. Это касается всех родов войск ВС РФ.

Кто освобождается от призыва

От срочной службы можно получить освобождение по состоянию здоровья. В военкоматах Уфы в рамках осеннего призыва будут работать медкомиссии, устанавливающие годность молодого человека к службе в армии.

Освобождаются от несения военной службы молодые люди, имеющие судимость, находящиеся под следствием и отбывающие срок в исправительных учреждениях. Также могут получить освобождение от осеннего призыва родственники (сыновья, родные братья) погибших при исполнении воинского долга.

Кому положена отсрочка от армии

Минобороны опубликовало список категорий граждан, которые могут получить отсрочку от осеннего призыва. В частности в этот список входят многодетные отцы, студенты вузов, сотрудники силовых структур, депутаты, отцы-одиночки.

Кому положена отсрочка от армииКому положена отсрочка от армии
Кому положена отсрочка от армии
Фото: Midjourney

Штрафы за неявку в военкомат

Единственным изменением в правилах призыва срочников в 2023 году станет повышение штрафов за неявку по повестке.

О том, когда и в каком случае призывникам выпишут штрафы, рассказал глава профильного Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов:

«Штраф на сумму до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат по повестке грозит только тем, кто с 1 октября не явится в военкомат после получения бумажной повестки. Основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме».

Где будут служить срочники

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич неоднократно подчеркивал, что срочники из Республики Башкортостан не отправляются в зону СВО. В подтверждение своих слов он привел тот факт, что в предыдущие призывы ни один новобранец не попал в зону проведения специальной военной операции.

Он также уточнил, что призывники из Башкирии направляются на службу во все рода и виды ВС РФ, а география службы — от Калининграда до Дальнего Востока.

#Уфа#Башкортостан#Армия#Военнослужащий#Срочная служба в армии
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