На второй этап реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе выделят 520 млн рублей

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы ищет подрядчика для проведения второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции. Максимальная цена контракта, по данным на портале госзакупок, составляет 519,9 млн рублей. финансирование будет осуществляться за счет средств регионального и муниципального бюджетов.
Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет провести демонтажные работы и земляные работы, установить покрытия, малые архитектурные формы, подпорные стены и водоотводные лотки, а также провести мероприятия по озеленению территории. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить охрану на месте раскопок ОКН «Древняя уфимская крепость». На охранные археологические работы планируется выделить порядка 5 млн рублей.
Ранее планы властей по реконструкции улицы Октябрьской революции прокомментировал глава республики Радий Хабиров. В частности, он отметил, что проезжая часть будет сохранена, однако вместе с тем на улице будут обустроена прогулочная зона. Внешний вид старых домов планируется привести в порядок, а объекты, имеющие историческую ценность, — сохранить.
— Сзади — мечеть, улица длинная. С реконструкцией мы дойдем до набережной реки Белой. Создадим возможность для жителей и гостей Уфы совершать очень интересные прогулки. Работы предстоит много, это задача не одного года. Но мы справимся, — заявил Радий Хабиров.
Отметим, что согласно акту экспертизы документации по реконструкции улицы, на Октябрьской революции расположено 74 объекта культурного наследия, в том числе «Усадьба попечительства о бедных», «Особняк Шамовых со старообрядческой моленной», «Дом Демидовых», «Полицейская и пожарная часть» и другие.