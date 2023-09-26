На второй этап реконструкции улицы Октябрьской революции в Уфе выделят 520 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы ищет подрядчика для проведения второго этапа реконструкции улицы Октябрьской революции. Максимальная цена контракта, по данным на портале госзакупок, составляет 519,9 млн рублей. финансирование будет осуществляться за счет средств регионального и муниципального бюджетов.



Согласно техническому заданию, подрядчику необходимо будет провести демонтажные работы и земляные работы, установить покрытия, малые архитектурные формы, подпорные стены и водоотводные лотки, а также провести мероприятия по озеленению территории. Кроме того, подрядчик должен будет обеспечить охрану на месте раскопок ОКН «Древняя уфимская крепость». На охранные археологические работы планируется выделить порядка 5 млн рублей.