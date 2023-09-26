Министр образования Башкирии раскрыл данные о заболеваемости ОРВИ в школах

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Так, на сегодняшний день в Башкирии на карантине находится 18 классов. При этом подчеркивается, что школ, закрытых на карантин, в республике нет. Напомним, что решение о приостановке учебного процесса принимает руководитель образовательного учреждения в том случае, если в школе отсутствуют 20% и более детей по причине ОРВИ.
— Введение карантина не является поводом для остановки учебного процесса. Директора школ должны обратить внимание, что при изменении учебного графика, при выборе дистанционного формата обучения важно своевременно корректировать основную образовательную программу учебного заведения, чтобы не допустить пробелов в освоении учебного материала, обеспечить полноценную реализацию программ по предметам учебного плана. При этом должны учитываться и требования к максимальной учебной нагрузке, не превышать ее, — отметил Айбулат Хажин.