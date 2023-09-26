Министр образования Башкирии раскрыл данные о заболеваемости ОРВИ в школах

Так, на сегодняшний день в Башкирии на карантине находится 18 классов. При этом подчеркивается, что школ, закрытых на карантин, в республике нет. Напомним, что решение о приостановке учебного процесса принимает руководитель образовательного учреждения в том случае, если в школе отсутствуют 20% и более детей по причине ОРВИ.