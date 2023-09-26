mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Стало известно, в скольких школах Башкирии введен карантин по ОРВИ

Министр образования Башкирии раскрыл данные о заболеваемости ОРВИ в школах

26 сентября 2023, 13:14
Фото: 1MI

Стало известно, в скольких школах Башкирии введен карантин по ОРВИ

Министр образования и науки РБ Айбулат Хажин также назвал основания для введения карантина в общеобразовательных учреждениях региона

Так, на сегодняшний день в Башкирии на карантине находится 18 классов. При этом подчеркивается, что школ, закрытых на карантин, в республике нет. Напомним, что решение о приостановке учебного процесса принимает руководитель образовательного учреждения в том случае, если в школе отсутствуют 20% и более детей по причине ОРВИ.

— Введение карантина не является поводом для остановки учебного процесса. Директора школ должны обратить внимание, что при изменении учебного графика, при выборе дистанционного формата обучения важно своевременно корректировать основную образовательную программу учебного заведения, чтобы не допустить пробелов в освоении учебного материала, обеспечить полноценную реализацию программ по предметам учебного плана. При этом должны учитываться и требования к максимальной учебной нагрузке, не превышать ее, — отметил Айбулат Хажин.
#Общество#Образование#Школа#Карантин#Школьники#ОРВИ#Министр образования#Азамат Нухов#Министерство образования Башкортостана
Подпишитесь
Вооружился топором: участника массовой драки в Уфе обвинили в покушении на убийство
Сегодня, 12:03
С 1 октября в Башкирии вводят комендантский час: рассказываем кого он коснется
Сегодня, 12:33
Стоит на краю пропасти и трещит по швам: что происходит в уфимской многоэтажке
Сегодня, 07:24
Медсестры Башкирии пожаловались на принуждение к пожертвованию зарплат на нужды СВО
Сегодня, 04:42
Абсолютный рекорд: сентябрьская жара в Башкирии стала аномальной
Сегодня, 06:13
Талан построит новый живой квартал с общественным парком на входе
Сегодня, 08:59