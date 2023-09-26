Медсестры Башкирии пожаловались на принуждение к пожертвованию зарплат на нужды СВО

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Published Сегодня, 04:42
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Медсестры Верхнеяркеевской ЦРБ сообщили, что их якобы в добровольно-принудительном порядке заставляют жертвовать заработок одного дня на нужды СВО.
Как сообщает «Осторожно Media» со ссылкой на слова одного из сотрудников местной больницы, медсестрам якобы сказали составить заявления, адресованные руководителю, с просьбой удержать определенную сумму из их зарплаты. По данным издания, средняя зарплата медсестры в Верхнеяркеевской ЦРБ якобы составляет от 23 до 26 тысяч рублей, а на нужды СВО якобы придется отдать до 900 рублей.
Mkset обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу Минздрава РБ.
— В ближайшее время из Илишевского района планируется отправка гуманитарной помощи для участников СВО. Об этом было сообщено сотрудникам больницы. Все пожертвования — исключительно добровольные. Требовать средства на благотворительность никто не имеет права. Каждый желающий сможет написать заявление, — прокомментировала ситуацию главный врач Верхнеяркеевской ЦРБ Разида Гатауллина.
В ведомстве также отметили, что объявление об этом сотрудникам сделали только вчера и на данный момент заявлений на пожертвование никто не писал.