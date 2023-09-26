Медсестры Башкирии пожаловались на принуждение к пожертвованию зарплат на нужды СВО

Как сообщает «Осторожно Media» со ссылкой на слова одного из сотрудников местной больницы, медсестрам якобы сказали составить заявления, адресованные руководителю, с просьбой удержать определенную сумму из их зарплаты. По данным издания, средняя зарплата медсестры в Верхнеяркеевской ЦРБ якобы составляет от 23 до 26 тысяч рублей, а на нужды СВО якобы придется отдать до 900 рублей.