Массовая драка, обман на 20 млн рублей, карантин и комендантский час в Башкирии

В Уфе в массовой драке, возникшей на почве ревности, пострадало шесть человек. Инцидент произошел вечером в понедельник, 25 сентября, на торговой базе по улице Садовая. Отмечается, что участники конфликта применяли травматическое и холодное оружие. Один из участников конфликта, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие были доставлены в больницу. Помимо них за помощью медиков обратилось еще четыре человека.