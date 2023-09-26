Массовая драка, обман на 20 млн рублей, карантин и комендантский час в Башкирии

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
В Уфе в массовой драке, возникшей на почве ревности, пострадало шесть человек. Инцидент произошел вечером в понедельник, 25 сентября, на торговой базе по улице Садовая. Отмечается, что участники конфликта применяли травматическое и холодное оружие. Один из участников конфликта, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие были доставлены в больницу. Помимо них за помощью медиков обратилось еще четыре человека.
С 1 октября в Башкортостане вводится комендантский час для несовершеннолетних. Гражданам, не достигшим 18-летнего возраста будет запрещено находится в общественных местах без родителей с 22:00 до 6:00 по местному времени. Напомним, что за нарушение родителям, либо законным представителям придется заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей.
В Уфе активно ведется строительство автомагистрали на улице Рыленко, однако жители ближайшего от масштабной стройки дома №8, кажется, совсем этому не рады. По их словам, разрытый под их окнами котлован может нести угрозу жизням сотен людей. Подробнее об этой истории Mkset рассказывал здесь.
Министр образования Башкирии раскрыл данные о заболеваемости ОРВИ в школах. Так, на сегодняшний день в Башкирии на карантине находится 18 классов. При этом подчеркивается, что школ, закрытых на карантин, в республике нет. Напомним, что решение о приостановке учебного процесса принимает руководитель образовательного учреждения в том случае, если в школе отсутствуют 20% и более детей по причине ОРВИ.
Уфимский турагент обманул более 100 клиентов на 20 млн рублей. Турагента в Уфе подозревают в продаже поддельных ваучеров на самые популярные курорты Турции и Египта. Действия женщины, которую обвиняют в мошенничестве, причинили ущерб более ста клиентам, потерявшим около 20 миллионов рублей после приобретения путевок. Все пострадавшие уже заявили в полицию и намерены подать иск в суд.