Массовая драка на рынке в Уфе попала на камеры

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В понедельник, 26 сентября, на рынке в микрорайоне Черниковка произошел массовый конфликт, в результате которого шесть человек обратились за медицинской помощью. Отмечается, что у одного из участников драки сотрудники полиции изъяли травматический пистолет с патронами.
На кадрах видео можно увидеть, как словесная перепалка между двумя мужчинами переросла в драку. Некоторые участники вооружены топорами, битами и другими видами оружия.
— По данному факту в Отделе полиции №5 г. Уфы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Материалы по факту покушения на убийство переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России. Сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовных дел, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.