Массовая драка на рынке в Уфе попала на камеры

В понедельник, 26 сентября, на рынке в микрорайоне Черниковка произошел массовый конфликт, в результате которого шесть человек обратились за медицинской помощью. Отмечается, что у одного из участников драки сотрудники полиции изъяли травматический пистолет с патронами.