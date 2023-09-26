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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Появилось видео массовой драки на рынке в Уфе

Массовая драка на рынке в Уфе попала на камеры

26 сентября 2023, 11:17
Фото: 1MI

Появилось видео массовой драки на рынке в Уфе

Видео публикует телеграм-канал Mash Batash

В понедельник, 26 сентября, на рынке в микрорайоне Черниковка произошел массовый конфликт, в результате которого шесть человек обратились за медицинской помощью. Отмечается, что у одного из участников драки сотрудники полиции изъяли травматический пистолет с патронами.

Видео: 1MI

На кадрах видео можно увидеть, как словесная перепалка между двумя мужчинами переросла в драку. Некоторые участники вооружены топорами, битами и другими видами оружия.

— По данному факту в Отделе полиции №5 г. Уфы возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Материалы по факту покушения на убийство переданы в территориальное подразделение Следственного комитета России. Сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовных дел, — прокомментировали в пресс-службе МВД по РБ.

#Видео#Уфа#Оружие#Массовая драка#Драка#Азамат Нухов#Происшествие#Пневматическое оружие#Видеонаблюдение#Видеоролик
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