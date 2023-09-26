Количество рейсов из Уфы в Москву увеличится с 30 октября

Авиакомпания Nordwind Airlines в период осенне-зимней навигации планирует выполнять регулярные рейсы из Уфы в Москву. Так, начиная с 30 октября перелеты в международный аэропорт Шереметьево будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.