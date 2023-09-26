Количество рейсов из Уфы в Москву увеличится с 30 октября

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Авиакомпания Nordwind Airlines в период осенне-зимней навигации планирует выполнять регулярные рейсы из Уфы в Москву. Так, начиная с 30 октября перелеты в международный аэропорт Шереметьево будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.
В пресс-службе уфимского аэропорта также напоминают, что с 29 сентября Nordwind Airlines впервые запускает прямой регулярный рейс из Уфы во Владикавказ. Перелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.
Отмечается, что на обоих направлениях будут задействованы комфортабельные Boeing 737-800 вместимостью салона до 189 пассажиров.