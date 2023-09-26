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Published Сегодня, 15:18

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Updated Сегодня, 15:20

Количество рейсов из Уфы в Москву увеличится с 30 октября

Количество рейсов из Уфы в Москву увеличится с 30 октября

26 сентября 2023, 15:18
Фото: 1MI
Рейсы в международный аэропорт Шереметьево будут выполняться 4 раза в неделю, сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Мустая Карима.

Авиакомпания Nordwind Airlines в период осенне-зимней навигации планирует выполнять регулярные рейсы из Уфы в Москву. Так, начиная с 30 октября перелеты в международный аэропорт Шереметьево будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.

В пресс-службе уфимского аэропорта также напоминают, что с 29 сентября Nordwind Airlines впервые запускает прямой регулярный рейс из Уфы во Владикавказ. Перелеты будут выполняться дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

Отмечается, что на обоих направлениях будут задействованы комфортабельные Boeing 737-800 вместимостью салона до 189 пассажиров.

#Уфа#Международный аэропорт#Аэропорт#Самолеты#Азамат Нухов#Рейсы
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