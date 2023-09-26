Как выжить в токсичном коллективе: рекомендации психолога

«Вы уже находитесь в трудном коллективе и ничего не может быть хуже. Нет нужды пытаться избежать конфликтов. Вместо этого вам следует учиться отстаивать свою точку зрения, сохранять нейтральность перед агрессией других людей и сталкиваться с их внутренними недостатками и негодностью», — подчеркивает эксперт.