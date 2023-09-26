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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Как выжить в токсичном коллективе: рекомендации психолога

26 сентября 2023, 12:25
Полина Токарева, клинический психолог, поделилась советами о том, как выжить в таком токсичном коллективе.

Люди, которые становятся жертвами буллинга, как правило, очень неуверенные в себе, отмечает Токарева.

«Они не имеют навыков защитить свои границы. Это может быть связано с насилием в семье и отражать какую-то внутреннюю травму. Люди не случайно выбираются для издевательств», — объясняет психолог.

Токарева советует воспринимать моббинг на работе как возможность развиться и стать сильнее, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Это шанс развить новые навыки самозащиты. В этой ситуации вы можете либо закрыться, либо воспринять ее как возможность для личного роста», — приводит цитату психолог.

Она также утверждает, что нет необходимости сглаживать конфликты, когда они возникают.

«Вы уже находитесь в трудном коллективе и ничего не может быть хуже. Нет нужды пытаться избежать конфликтов. Вместо этого вам следует учиться отстаивать свою точку зрения, сохранять нейтральность перед агрессией других людей и сталкиваться с их внутренними недостатками и негодностью», — подчеркивает эксперт.

Кроме того, Токарева советует не бояться обратиться к руководству с этими проблемами.

«В нашей стране есть убеждение, что жаловаться нельзя. Но можно и нужно жаловаться», — говорит Токарева.

Грамотный руководитель, по ее словам, должен предотвращать буллинг и принимать меры против обидчиков.

«Руководство будет стараться помочь вам адаптироваться или поддержать вас. Руководителю важно следить за психологическим климатом в коллективе, чтобы каждому было безопасно», — добавляет психолог.

Токарева также говорит о людях, которые могут долго терпеть издевательства, а затем взрываются, сметая все на своем пути.

«Не нужно доводить себя до крайности, когда вы уже не контролируете свою реакцию на происходящее. Нужно сразу отреагировать и не накапливать зло внутри себя», — заключает эксперт.

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