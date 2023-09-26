Хабиров сделал важное заявление по старому Бельскому мосту в Уфе

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 06:03
Глава Башкирии Радий Хабиров выразил надежду на досрочную сдачу Бельского моста в Уфе после реконструкции. Хабиров также отметил, что понимает неудобства, которые могут возникать из-за ремонта, и просит жителей и гостей столицы региона проявить терпение.
Он выразил надежду на то, что объект будет сдан раньше запланированного срока и поставил перед собой цель ускорить завершение работ. Кроме того, Хабиров заявил о планах восстановить арку через Белую, так как она успела стать настоящей визитной карточкой города Уфы.
Ранее Mkset сообщал о том, как мэр Уфы Ратмир Мавлиев побывал на объекте и показал почти полностью разобранный старый Бельский мост.