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Published Сегодня, 03:45

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Хабиров сделал важное заявление по старому Бельскому мосту в Уфе

Хабиров сделал важное заявление по старому Бельскому мосту в Уфе

26 сентября 2023, 03:45
Фото: 1MI
До этого появилась информация, что завершение работ запланировано на 2025 год, глава региона прокомментировал ход реконструкции моста

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил надежду на досрочную сдачу Бельского моста в Уфе после реконструкции. Хабиров также отметил, что понимает неудобства, которые могут возникать из-за ремонта, и просит жителей и гостей столицы региона проявить терпение.

Он выразил надежду на то, что объект будет сдан раньше запланированного срока и поставил перед собой цель ускорить завершение работ. Кроме того, Хабиров заявил о планах восстановить арку через Белую, так как она успела стать настоящей визитной карточкой города Уфы.

Ранее Mkset сообщал о том, как мэр Уфы Ратмир Мавлиев побывал на объекте и показал почти полностью разобранный старый Бельский мост.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Строительство моста#Реконструкция моста#Виалина Ахсанова
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