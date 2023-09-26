Хабиров сделал важное заявление по старому Бельскому мосту в Уфе

Он выразил надежду на то, что объект будет сдан раньше запланированного срока и поставил перед собой цель ускорить завершение работ. Кроме того, Хабиров заявил о планах восстановить арку через Белую, так как она успела стать настоящей визитной карточкой города Уфы.