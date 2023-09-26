Губернатор МО заявил о переходе всех детсадов региона на стандарт «Предшкола»

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Как сообщает mosregtoday.ru, новый стандарт заработал в Подмосковье два года назад. Активнее всего в его пилотировании участвовали Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы, Электросталь. В ближайшем будущем власти региона планируют заняться повышением квалификации воспитателей дошкольных учреждений.
По словам губернатора Московской области, в 2023 году открывается 48 бюджетных и внебюджетных детсадов.
«Но важно не только строить школы и сады, но и обеспечивать там трансформации, применять лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с 3 лет ребенка готовить к 1 классу и показывать, как следствие, высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией, — это тоже для многих ребят является барьером в школьной жизни», — прокомментировал изменения в системе дошкольного образования Андрей Воробьев.
В текущем году юных воспитанников начали принимать 32 новых детсада, рассчитанных примерно на 8,3 тысячи мест. К концу 2023 года новые дошкольные учреждения начнут функционировать в Одинцовском городском округе, Люберцах, Ленинском, по одному — в Красногорске, Котельниках, Балашихе, Долгопрудном, Подольске, Пушкинском, Химках, Мытищах, Серпухове.
Благодаря строительству детсадов в Подмосковье сокращается число детей в очередях. Регион располагает тепловой картой по очередности и загрузке детских садов. В области также реализуется программа «Палисадики». Туда зачисляют детей, которые ожидают места в детсаду. Помимо этого, в регионе функционируют 2,2 тысячи дошкольных групп на базе школ.
С начала текущего года в Московской области был проведен капремонт 17 детских садов, а в следующие три месяца ремонтные работы планируется завершить еще в 12 садах. В 2024 году ремонт пройдет еще в 20 дошкольных учреждениях.