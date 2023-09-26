Губернатор МО заявил о переходе всех детсадов региона на стандарт «Предшкола»

«Но важно не только строить школы и сады, но и обеспечивать там трансформации, применять лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с 3 лет ребенка готовить к 1 классу и показывать, как следствие, высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией, — это тоже для многих ребят является барьером в школьной жизни», — прокомментировал изменения в системе дошкольного образования Андрей Воробьев.