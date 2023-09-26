Газпромбанк Автолизинг подвел итоги 1 полугодия 2023 года

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало исследование рынка лизинга по итогам первых шести месяцев 2023 года. Согласно подготовленной на базе исследования аналитической справке по сегменту автолизинга, Газпромбанк Автолизинг, входящий в Группу Газпромбанк Лизинг, передал клиентам технику по более 24 тыс. договоров на сумму свыше 159 млрд рублей (с НДС). Прирост объема нового бизнеса к 1 полугодию 2022 года составил 182,4%.



Доля компании Газпромбанк Автолизинг в сегменте «автотранспорт и спецтехника» выросла до 12,6% (+2,8 пп к 1 полугодию 2022 года), в подсегменте грузовой техники — до 14,8% (+5,8 пп), в подсегменте легковых автомобилей до 12,3% (+2 пп). В категории спецтехники показатель изменился незначительно: -1,7 пп до 9,2%.



«За полгода, по нашим подсчетам, мы привлекли самый большой объем нового бизнеса на рынке по направлению „автотранспорт и спецтехника“. Рост был обеспечен в основном за счет грузовой техники, доля которой в структуре продаж достигла почти 58%», — комментирует Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг. Приятно осознавать, что мы задаем темп движения в сфере автолизинга и, главное, растём над собой: первоначальный план продаж на 6 месяцев перевыполнен на 215%».



Результаты компании Газпромбанк Автолизинг полностью отражают общие тренды лизинговой отрасли. Объем нового бизнеса в целом по рынку в 1-м полугодии 2023 года, по данным «Эксперт РА», составил 1,49 трлн рублей, показав почти двукратный рост относительно низкой базы аналогичного периода 2022-го. Высокие показатели были достигнуты преимущественно за счет розничных продаж грузовой и строительной техники.