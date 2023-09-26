ЕР: В спортивном марафоне «Сила России» приняли участие более 110 тысяч человек

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Также в феврале партия планирует организовать спортивный марафон в зимнем формате. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Примечательно, что в ходе летнего этапа — с июня по август — «Единая Россия» организовала свыше 6 тыс. открытых тренировок со знаменитыми российскими спортсменами. А сами спортивные мероприятия охватили почти 3,5 тыс. площадок с участием более тысячи НКО, при этом абсолютными лидерами по количеству площадок и масштабу тренировок стали Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург.
«Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели Неделю инклюзивного спорта. Это свыше 8 тысяч участников и 600 тренировок. Делали всё это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовалось популярностью», — сообщила председатель центрального совета сторонников «Единой России», зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко
По ее словам, в финальном мероприятии ко Дню физкультурника приняли участие свыше 9 тыс. человек.
Как рассказал многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, сенатор Александр Карелин, тренировочный процесс был доступен для всех.
Участвующие могли не только общаться с именитыми атлетами, но и получать автографы, а также наставления. Занятия проводили двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, трёхкратный сурдочемпион мира, дважды призёр Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские триумфаторы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и другие.
Спортивные мероприятия состоялись и в новых регионах. В рамках марафона сорок детей из Шахтерска посетили тренировки в Московской области, пишет сайт партии ER.RU.
Депутат Мособлдумы олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что работа с детьми из Шахтерска продолжится, для них уже запланированы мастер-классы по биатлону и хоккею.
«Всероссийский спортивный марафон „Сила России“ в нашей республике объединил порядка четырех тысяч участников. Благодаря реализации данного проекта нам удалось провести более 80 мероприятий по всему Башкортостану. Каждый желающий смог доказать себе, что сила России — в каждом из нас. Мы сдавали нормы ГТО, проводили семейные спортивные праздники и соревнования по национальным видам спорта — мас-рестлингу, мерген уксы, корэш, мастер-классы по скандинавской ходьбе, настольному теннису, лыжероллерной подготовке. Организовывали велопробеги, турниры по пляжному волейболу и гонки на катамаранах. И все это в компании ведущих спортсменов республики — Римы Баталовой, Аделины Загидуллиной, Дмитрия Пищука, Анны Кондратовой, Адэлины Бикбулатовой, а также опытных тренеров. Мы хотели подарить каждому жителю возможность открыть для себя спорт по-новому и достигнуть новых высот. И мы думаем, что это у нас получилось», — отметил председатель регионального совета сторонников партии Яков Кугубаев.