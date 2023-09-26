ЕР: В спортивном марафоне «Сила России» приняли участие более 110 тысяч человек

Депутат Мособлдумы олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что работа с детьми из Шахтерска продолжится, для них уже запланированы мастер-классы по биатлону и хоккею.

«Всероссийский спортивный марафон „Сила России“ в нашей республике объединил порядка четырех тысяч участников. Благодаря реализации данного проекта нам удалось провести более 80 мероприятий по всему Башкортостану. Каждый желающий смог доказать себе, что сила России — в каждом из нас. Мы сдавали нормы ГТО, проводили семейные спортивные праздники и соревнования по национальным видам спорта — мас-рестлингу, мерген уксы, корэш, мастер-классы по скандинавской ходьбе, настольному теннису, лыжероллерной подготовке. Организовывали велопробеги, турниры по пляжному волейболу и гонки на катамаранах. И все это в компании ведущих спортсменов республики — Римы Баталовой, Аделины Загидуллиной, Дмитрия Пищука, Анны Кондратовой, Адэлины Бикбулатовой, а также опытных тренеров. Мы хотели подарить каждому жителю возможность открыть для себя спорт по-новому и достигнуть новых высот. И мы думаем, что это у нас получилось», — отметил председатель регионального совета сторонников партии Яков Кугубаев.