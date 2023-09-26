Эксперты: Цены на пшеницу на мировых рынках заметно вырастут

Согласно имеющимся у аналитиков данным, биржевой рынок снижался, несмотря на рост спроса со стороны импортеров. По информации на конец сентября, Египет, Алжир, Тунис, Иордания, Саудовская Аравия (5 главных импортёров пшеницы) закупили 6,7 млн тонн пшеницы с условием поставки в этом сезоне. Это примерно на 25% меньше, чем в прошлом сезоне, тогда показатель был на уровне 8,9 млн тонн, еще годом ранее он составлял 7,1 млн тонн.