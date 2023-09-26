Эксперты: Цены на пшеницу на мировых рынках заметно вырастут

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В настоящее время излишки зерна стремительно сокращаются. Это обязательно приведёт к росту цен. Так, цены на внутреннем рынке и закупочные цены в портах вырастут на 1500–2000 рублей за тонну, пишет newizv.ru.
Прогнозируется, что экспортный потенциал пшеницы у основных стран-конкурентов России в этом сезоне снизится на 21 млн тонн и составит 121,5 млн тонн. Это максимально низкий показатель за последние 5 сезонов. При этом прогноз по экспорту российской пшеницы в сентябре текущего года увеличился до 5,6 млн тонн. Предыдущий сентябрьский рекорд составил 5,24 млн тонн.
Согласно имеющимся у аналитиков данным, биржевой рынок снижался, несмотря на рост спроса со стороны импортеров. По информации на конец сентября, Египет, Алжир, Тунис, Иордания, Саудовская Аравия (5 главных импортёров пшеницы) закупили 6,7 млн тонн пшеницы с условием поставки в этом сезоне. Это примерно на 25% меньше, чем в прошлом сезоне, тогда показатель был на уровне 8,9 млн тонн, еще годом ранее он составлял 7,1 млн тонн.
По мнению экспертов, импортёры пшеницы будут вынуждены возмещать незакупленные объёмы, но уже по более высокой цене. Они подчеркнули, что вскоре тенденция на мировом рынке пшеницы изменится и цены пойдут вверх.