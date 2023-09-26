Диалог длиной в 27 лет: как развивался форум «Нефть и газ Сахалина»

В апреле 1996 года развитие нефтегазовой промышленности стало одним из главных направлений «Программы развития долговременных экономических связей Сахалинской области со странами Азиатско-Тихоокеанского региона» —перечня мер по привлечению иностранных инвестиций в экономику региона. За несколько лет на Сахалине резко выросло количество совместных предприятий, в запуске и развитии которых участвовал зарубежный бизнес: с 269 в 1996 году до 362 к 2000 году. Соглашения о сотрудничестве касались не только извлечения нефти и газа. К освоению шельфа, а вслед за ней и к добыче угля на Сахалине подключили технику мирового лидера по выпуску строительного, дорожного, горного оборудования и энергетических установок — корпорацию CATERPILLAR. Официальным представителем международного бренда на Дальнем Востоке стало ООО «Амур Машинери энд Сервис», которое начало поставлять около 300 видов спецтехники, адаптированной под суровый климат, не только на Сахалин, но и в другие регионы ДФО — Приморье, Хабаровский край, Амурскую и Магаданскую области.