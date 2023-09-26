Десятки зараженных: что происходит с коронавирусом в Башкирии

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Данные регионального минздрава свидетельствуют о увеличении числа зараженных COVID-19 в Башкирии. За все время пандемии было зарегистрировано 371 414 случаев инфицирования, включая 61 новый случай записанный за сутки.
В настоящее время 871 зараженный получает амбулаторное лечение, а 116 человек находятся в стационарах Башкирии. При этом отмечается отсутствие новых смертей от ковида. Всего в республике официально зарегистрированы 6 106 смертей от коронавируса. За всё время выздоровело 364 321 человек, а за последние 24 часа 45 человек.
Ранее Mkset сообщал, что в ряде регионов России вводится масочный режим в больницах для врачей. Это медучреждения Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской областей и Пермского края, а также в ХМАО.