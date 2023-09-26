Десятки зараженных: что происходит с коронавирусом в Башкирии

В настоящее время 871 зараженный получает амбулаторное лечение, а 116 человек находятся в стационарах Башкирии. При этом отмечается отсутствие новых смертей от ковида. Всего в республике официально зарегистрированы 6 106 смертей от коронавируса. За всё время выздоровело 364 321 человек, а за последние 24 часа 45 человек.