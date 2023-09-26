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Беспредел в Уфе: странный мужчина повредил пять припаркованных авто

Беспредел в Уфе: странный мужчина повредил пять припаркованных авто

26 сентября 2023, 06:51
Фото: 1MI
Инцидент был заснят камерами домофона.

Ночью на улице Р. Зорге в Уфе произошел необычный случай: странный мужчина разбил пять машин почтовыми ящиками. Инцидент был заснят камерами домофона, где видно, как уфимец выходит из подъезда с почтовыми ящиками и начинает разрушать припаркованные автомобили. После сообщения о происшествии на место прибыли сотрудники полиции.

Mkset обратился в пресс-службу МВД за комментарием по поводу инцидента.

«Сотрудниками ППСП был задержан и доставлен в отдел 44-летний уфимец. В отношении него составлен административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ. По факту повреждения имущества проводится проверка, » — рассказали в ведомстве.

Ранее Mkset сообщал об уфимце, который устроил дебош в самолете во время полета из Санкт-Петербурга в Уфу. Нетрезвый пассажир на протяжении полёта самовольно передвигался по борту самолёта, пересаживаясь с места на место, проявлял агрессию и оскорблял как бортпроводников, так и других пассажиров. Помимо этого, он также требовал, чтобы ему предоставили алкогольные напитки, а замечания в свою сторону игнорировал.

Видео: Башинформ
#Общество#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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