Беспредел в Уфе: странный мужчина повредил пять припаркованных авто

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Ночью на улице Р. Зорге в Уфе произошел необычный случай: странный мужчина разбил пять машин почтовыми ящиками. Инцидент был заснят камерами домофона, где видно, как уфимец выходит из подъезда с почтовыми ящиками и начинает разрушать припаркованные автомобили. После сообщения о происшествии на место прибыли сотрудники полиции.
Mkset обратился в пресс-службу МВД за комментарием по поводу инцидента.
«Сотрудниками ППСП был задержан и доставлен в отдел 44-летний уфимец. В отношении него составлен административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ. По факту повреждения имущества проводится проверка, » — рассказали в ведомстве.
Ранее Mkset сообщал об уфимце, который устроил дебош в самолете во время полета из Санкт-Петербурга в Уфу. Нетрезвый пассажир на протяжении полёта самовольно передвигался по борту самолёта, пересаживаясь с места на место, проявлял агрессию и оскорблял как бортпроводников, так и других пассажиров. Помимо этого, он также требовал, чтобы ему предоставили алкогольные напитки, а замечания в свою сторону игнорировал.