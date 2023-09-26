Беспредел в Уфе: странный мужчина повредил пять припаркованных авто

Ранее Mkset сообщал об уфимце, который устроил дебош в самолете во время полета из Санкт-Петербурга в Уфу. Нетрезвый пассажир на протяжении полёта самовольно передвигался по борту самолёта, пересаживаясь с места на место, проявлял агрессию и оскорблял как бортпроводников, так и других пассажиров. Помимо этого, он также требовал, чтобы ему предоставили алкогольные напитки, а замечания в свою сторону игнорировал.