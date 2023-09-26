Бастрыкин поставил на контроль расследование о массовой драке на рынке в Уфе

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
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Updated Сегодня, 19:00
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с массовой дракой в Уфе, в которой ранее пострадали шесть человек.
Как установлено следствием, вечером в понедельник, 25 сентября, на торговой базе по улице Садовая города Уфы произошла массовая драка. Отмечается, что участники конфликта, предположительно, произошедшего на почве ревности, применяли травматическое и холодное оружие.
Так, один из участников драки, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие были доставлены в больницу. Помимо них за медицинской помощью обратилось еще четыре человека.