Бастрыкин поставил на контроль расследование о массовой драке на рынке в Уфе

Так, один из участников драки, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие были доставлены в больницу. Помимо них за медицинской помощью обратилось еще четыре человека.