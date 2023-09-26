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Бастрыкин поставил на контроль расследование о массовой драке на рынке в Уфе

Бастрыкин поставил на контроль расследование о массовой драке на рынке в Уфе

26 сентября 2023, 17:55
Фото: Бастрыкин Александр Иванович// VK.com
Ранее одному из участников драки были предъявлены обвинения по статье о покушение на убийство двух и более лиц, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с массовой дракой в Уфе, в которой ранее пострадали шесть человек.

Как установлено следствием, вечером в понедельник, 25 сентября, на торговой базе по улице Садовая города Уфы произошла массовая драка. Отмечается, что участники конфликта, предположительно, произошедшего на почве ревности, применяли травматическое и холодное оружие.

Так, один из участников драки, вооружившись топором, нанес двоим мужчинам в возрасте 28 и 32 лет несколько ударов по голове и другим частям тела. Пострадавшие были доставлены в больницу. Помимо них за медицинской помощью обратилось еще четыре человека.

Полиция раскрыла причину массовой драки на топорах на рынке Уфы
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#Общество#Происшествия#Следственный комитет#Оружие#Массовая драка#Криминал#Новости Уфы#Драка#Азамат Нухов#Александр Бастрыкин#Пневматическое оружие
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